Tutto su Marina, dama del trono over di Uomini e Donne che piange in studio per il cavaliere Enrico.

Tra le dame che, dalla scorsa stagione, sono tornate nel parterre del trono over di Uomini e Donne anche all’inizio della stagione in corso, c’è Marina, la dama che è stata rivale di Gemma Galgani quando entrambe uscivano con Arcangelo e che ha poi trovato nella dama di Torino un’alleanza. Bellissima ed elegante, Marina lavora nel settore della moda e non sembrerebbe avere dei figli.

La dama di cui non si conosce con precisione la data di nascita, dovrebbe avere tra i 50 e i 60 anni e all’inizio della stagione ha provato ad uscire nuovamente con Arcangelo ma non fidandosi di lui ha preferito chiudere. Per la dama, nelle scorse puntate, in studio è arrivato Enrico ma proprio il cavaliere è la causa delle lacrime della dama.

Marina piange per Enrico a Uomini e Donne: tutti si schierano con la dama

In studio, durante la puntata di Uomini e Donne del 17 novembre 2025, mentre è seduta al proprio posto, Marina non trattiene le lacrime e Maria De Filippi, notando la tristezza della dama, rivolgendosi ad Enrico, chiede come mai abbia lasciato il numero di telefono a Barbara De Santi. Il cavaliere, infatti, pur essendo sceso per Marina, ha ammesso di trovare Barbara una delle dame più belle lasciandole anche il numero di telefono. Numero che, però, Barbara non ha accettato.

Marina non nasconde di esserci rimasta male e ammette di non riuscire più a capire cosa vogliano effettivamente gli uomini. Enrico, da parte sua, ammette di aver lasciato il numero di telefono a Barbara ma di voler comunque conoscere Marina.

