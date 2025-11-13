Tutto su Marina, dama del trono over di Uomini e Donne che crolla in studio dopo la scelta di Paolo di annullare il loro appuntamento.

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne tornate in trasmissione dopo l’esperienza vissuta nella scorsa stagione c’è Marina che sta provando a mettersi in gioco uscendo con i cavalieri che le piacciono di più. Marina è un’imprenditrice nel mondo della moda, dovrebbe avere un’età tra 50 e 60 anni e sfoggia un fisico asciutto e snello. Nella stagione in corso ha scelto di rinnovare un po’ il suo look lasciando i capelli lunghi ma optando per un’abbondante frangia. Di Marina non si hanno altre informazioni e, ad oggi, non si sa se sia mai stata sposata e se abbia figli.

Dopo aver frequentato Arcangelo nella scorsa stagione chiudendo con lui nel corso delle ultime puntate, è tornata in trasmissione dove, inizialmente, ha dato un’altra possibilità ad Arcangelo ammettendo, però, di non fidarsi affatto scegliendo così di frequentare altri cavalieri.

Marina, scontro con Paolo a Uomini e Donne

Dopo aver conosciuto un signore arrivato in trasmissione unicamente per lei e con cui si era concessa anche un ballo in studio, Marina aveva accettato di uscire con Paolo, un nuovo cavaliere del parterre che ha mostrato interesse anche per Sabrina Zago.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 novembre 2025, Marina arriva in studio accomodandosi accanto a Sabrina e accusando Paolo di aver annullato il loro appuntamento preferendo la Zago. Marina, poi, non nasconde di aver messo su una corazza che le permette di nascondere le sue fragilità facendo fatica a trattenere le lacrime.