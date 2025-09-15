Chi è Marina Occhiena? Alcuni dettagli sulla sua vita privata, dal flirt con Marcello Brocherel al matrimonio con Giuseppe Giordano.

Marina Occhiena ha conquistato un successo incredibile in passato quando faceva parte dei Ricchi e Poveri, la sua carriera nel mondo della musica è iniziata quando era giovanissima e non passò certo inosservata grazie al suo talento. Ha formato il famoso gruppo musicale nel 1967 insieme ad Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu. I quattro noti cantanti hanno fatto breccia nel cuore di moltissime persone con le loro canzoni raggiungendo importanti traguardi. A far ottenere loro una notevole visibilità sono state le partecipazioni al Festival di Sanremo all’inizio degli anno Settanta con i brani ‘La prima cosa bella’ e ‘Che sarà’.

Nel 1981 Marina Occhiena prese una decisione che spiazzò praticamente tutti, il giorno dopo i Ricchi e Poveri dovevano esibirsi al Festival di Sanremo con la canzone ‘Sarà perché ti amo’, lei però non salì sul famoso palco dell’Ariston. Il motivo? Perché scelse di lasciare in modo definitivo il gruppo musicale.

L’addio della ‘bionda dei Ricchi e Poveri’ fece non poco discutere e per molto tempo si è parlato dei motivi che la spinsero a lasciare il gruppo musicale. Negli anni sono trapelate diverse versioni, lei in più occasioni ci ha tenuto a precisare che non fu cacciata, decise lei di andare via per questioni artistiche personali. Stando ai rumors andò via a causa di un flirt avuto con Marcello Brocherel, l’ex di Angela Brambati. Fu proprio quest’ultima a rivelare di averli trovati a letto insieme.

La cantante non ha mai confermato il flirt con Angela Brambati, in passato ha però detto che aveva deciso di lasciare i Ricchi e Poveri ancor prima delle voci sul presunto tradimento. Marina Occhiena ha poi trovato l’amore con il ginecologo Giuseppe Giordano, i due sono convolati a nozze e dal loro amore è nato il figlio Gionata. La cantante è diventata mamma all’età di 47 anni, una scelta che in molti hanno criticato, lei però sognava la maternità e non appena ha trovato la persona giusta ha coronato il suo sogno.