Tutto su Marina Occhiena

Classe 1950, Marina Occhiena è una cantante italiana che ha ottenuto il successo insieme ai Ricchi e Poveri di cui faceva parte insieme a Franco Gatti, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Tutti e quattro genovesi, conquistano un successo incredibile, ma nel 1981, Marina Occhiena decide di lasciare il gruppo. Nel 2020, in occasione del Festival di Sanremo, il gruppo si riunisce regalando al pubblico la formazione iniziale. Nel corso degli anni, Marina Occhiena ha continuato a lavorare nel mondo della musica lavorando anche a teatro e in tv e senza trascurare la vita privata.

Malattia Giovanni Ciacci: "Fuori da tv perché sieropositivo"/ "Dopo GF attacchi di panico e brutti pensieri"

Dopo le storie con il paroliere Cristiano Minellono e con Marcello Brochere, ha sposato il ginecologo Giuseppe Giordano, nel 1997, anno in cui è nato il primogenito della coppia: Gionata Giordano.

Marina Occhiena parla dell’addio ai Ricchi e Poveri

Sono diverse le voci che circolano intono all’addio di Marina Occhiena ai Ricchi e Poveri. Secondo alcune voci, lo scioglimento della formazione originale dei Ricchi e Poveri arrivò a causa della storia tra Marina Occhiena e Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca. A parlare dell’addio ai Ricchi e Poveri, anni dopo, è stata la stessa cantante che ha raccontato la propria verità in un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Roberta Volpicella, chi è la compagna di Simone Montedoro/ "Abbiamo firmato un patto d'amore..."

“Non ho lasciato per cantare da sola, mi ci ha riportato Cristiano Malgioglio. Alla fine, grazie a lui, questo è il mio mestiere. Sono rientrata nella musica, ho anche avuto un discreto successo e pian piano le cose si sono evolute. Ho fatto cinema e teatro, anche cose diverse”, ha dichiarato. “Non posso avere rimpianti. Se io non avessi fatto quel passo, probabilmente oggi non avrei mio figlio, perché non avrei incontrato mio marito. Non ci posso proprio pensare”, ha aggiunto.