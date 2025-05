CHI È MARINA PERONI? “QUANDO GIACOBBE PROVO’ A BACIARMI IO GLI DISSI…”

Chi è Marina Peroni, la moglie di Sandro Giacobbe, e cosa sappiamo della loro storia d’amore e di un matrimonio celebrato solamente qualche anno fa? Nell’appuntamento domenicale con “Verissimo” ci sarà spazio, nella scaletta di ospiti del rotocalco in onda su Canale 5, per l’intervista in coppia del 75enne cantautore genovese assieme alla sua consorte, più giovane di 26 anni, e una delle persone a lui più vicine in questo difficile periodo per il diretto interessato, costretto a combattere con due tumori. Per i due, tuttavia, non si tratta certo della prima volta che vengono intervistati assieme e quella con Silvia Toffanin sarà anche l’occasione per tornare sugli inizi della loro storia d’amore anche per sapere qualcosa di più sulla donna, sconosciuta fino a qualche tempo fa. Scopriamo dunque chi è Marina Peroni, la moglie di Sandro Giacobbe, e com’è nata la loro love story.

Gigi D'Alessio a Verissimo: "Mia madre mi ascoltava nelle cassette"/ "Ancora oggi mi imbarazza il palco"

Classe 1976 e oggi 49enne, per raccontare chi è Marina Peroni, la moglie di Sandro Giacobbe, dobbiamo accennare a quella che è una delle classiche storie di sodalizi artistiche poi diventano qualcosa di più e sfociano in una relazione sentimentale: nel loro caso, infatti, tutto era iniziato quando il cantautore scritturò la futura consorte come sua corista. “Dicevano che volessi i suoi soldi, o che lo volessi sfruttare per cantare, ma io ho sempre cantato e realizzato il mio sogno” aveva detto la Peroni ripensando agli inizi del suo rapporto con Sandro, respingendo al mittente alcune critiche ricevute per il forte gap d’età fra di loro. Da lì i due hanno davo vita a un vero e proprio connubio artistico, preludio al fidanzamento e alle nozze celebrate solamente pochi anni fa, nell’ottobre del 2022.

Chiara Canzian, figlia Red Canzian/ Da cantante a cuoca:"mi fa stare bene e riesco ad esprimermi come vorrei"

MOGLIE DI SANDRO GIACOBBE, “DA UNO COME LUI SI IMPARA TUTTO: E’ LA MIA VITA”

“Lui si era dichiarato un po’ troppo… Ha provato a baciarmi quasi subito, e doveva essere un rapporto di lavoro…” aveva scherzato la donna in una intervista grazie a cui possiamo scopre qualcosa di più su chi è Marina Peroni, la moglie di Sandro Giacobbe, anche se non la madre dei suoi due figli, Andrea e Alessandro, nati nel corso di una precedente relazione del cantautore. E dopo una iniziale ritrosia, anche la corista si è aperta nei confronti del futuro marito: “Io non ne volevo sapere e gli ho detto subito che doveva darsi una regolata… Poi siamo partiti per il Canada e lì mi sono accorta che mi stavo innamorando di lui. Allora gli ho detto: ‘Cosa fai adesso, non mi baci?’…”. E nel corso della partecipazione a “La volta buona” da Caterina Balivo, il 75enne è tornato anche sul rapporto della donna con i suoi figli e di come questi l’avevano accolta…

Michele, chi è il figlio di Paola Caruso e la malattia: "Aveva la gamba che penzolava"/ "Danno permanente"

“L’hanno accettata subito perché ha dimostrato di non avere alcun secondo fine, se non quello di starmi vicino per amore, Marina ha saputo farsi accogliere benissimo, anche loro la amano” così il cantautore a proposito dell’ingresso della 49enne nella loro famiglia allargata: scoprendo chi è Marina Peroni, la moglie di Sandro Giacobbe, dobbiamo pure aggiungere che il rapporto tra di loro sembra davvero solido e che la malattia dell’artista lo ha, se possibile, rafforzato ancora di più: “Da una persona come lui si impara tutto, come prendere la vita, ma su tutto dal cucinare a vivere” aveva detto in un’altra occasione la Peroni, dicendo senza mezzi termini che per lei Giacobbe “è la vita” e che è un uomo di cui chiunque si innamorerebbe.