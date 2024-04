Chi è Marina Suma, concorrente dell’Isola dei famosi 2024/ È stata fidanzata con Jerry Cala?

Marina Suma nuova concorrente de L’Isola dei famosi 2024: chi è l’attrice, la carriera

Nel cast de L’Isola dei famosi 2024 troveremo anche Marina Suma. Marina è nata a Napoli, sotto il segno dello Scorpione, il 4 novembre 1959. Figlia di padre siciliano (originario di Avola, per la precisione) e madre napoletana, è cresciuta nel quartiere del Vomero del capoluogo campano. La celebre artista ha debuttato come attrice nel 1981 con il film “Le occasioni di Rosa”, regia di Salvatore Piscitelli. Da lì ha inizio la sua carriera che dopo il grande successo di “Sapore di mare” (1983) prosegue con altre commedie come “Dio li fa e poi li Accoppia” e “Sing Sing” in coppia con Adriano Celentano (1983).

Dopo alcuni ruoli in compagnia di Jerry Calà, l’attrice cambia decisamente registro dedicandosi a ruoli più drammatici. Per anni si è vociferato di una possibile storia tra la Suma e Jerry Cala, con i due che hanno dato vita alla scena finale del film Sapore di mare, definita da molti una delle più emozionanti del cinema italiana.

Marina Suma “Matrimonio? Trovo che sia contronatura, siamo nati per essere liberi”

Per diverso tempo Marina Suma è stata accostata a Jerry Calà, ma come più volte spiegato dalla stessa attrice, tra i due non ci sarebbe mai stato niente. Marina Suma si è espressa così in passato su un discusso flirt con l’attore veneto. “La gente alla fine dice sempre quello che vuole. In quegli anni se ne parlava, è vero. Posso assicurare però di non aver mai avuto una storia con lui. C’è stato un corteggiamento classico, ma nulla di che”.

La concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, Marina Suma, all’epoca era fidanzata con Angelo Cannavacciulo, anche lui sul set di “Sapore di mare” nei panni di Paolo Pinardi. I due sono stati insieme per ben 13 anni. In una intervista recente concessa al Corriere della sera, Marina Suma ha rivelato, tornando su Sapore di mare e sul cast: “Era un film corale, ci siamo divertiti tantissimo. Purtroppo mi stavo lasciando con il mio ragazzo, Angelo Cannavacciuolo, che interpretava mio fratello Paolo. E mentre lui piangeva da una parte, perché non voleva chiudere, dall’altra c’era Jerry che mi corteggiava alla sua maniera e io non riuscivo a prenderlo sul serio, mi veniva da ridere”. Riguardo al matrimonio, Marina Suma, oggi single, si è detta contraria: “Trovo che sia contronatura, siamo nati per essere liberi” ha confessato sempre al Corriere. Vedremo se all’Isola dei famosi 2024 Marina Suma farà qualche incontro interessante.

