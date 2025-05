Mario Adinolfi rivela a Veronica Gentili perché ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi 2025. “Questa è una cosa impossibile a farsi e allora la faccio” – dice il politico e giornalista che, per ovvie ragioni fisiche, non ha potuto raggiungere l’Isola via elicottero. Nonostante questo passaggio da sempre un cult dell’Isola, Mario è pronto a tutto: “mi aspetta la sfida per la sopravvivenza, non ho le condizioni per fare Raz Degan, difficoltà di ogni tipo, di movimento, gestione della quotidianità. Ho molta paura, ne vivo tanto ora che sto in mare aperto consegnato alla natura, ma vediamo. Ho il gusto per la sfida, ma certo davanti alla natura mi piego: la sua forza è molto più della mia, ma voglio mettermi in sintonia e vedere cosa ne esce”.

Infine Adinolfi racconta la ragione profonda che l’ha spinto a partecipare: “voglio dire a me stesso e non solo a me stesso che ci sono cose che sembrano impossibile da fare e si possono fare se si vuole, se si capisce che dentro la sfida c’è il gusto della sfida”.

L’Isola dei Famosi 2025 entra nel vivo con l’arrivo di Mario Adinolfi, giornalista, politico, giocatore di poker e blogger che ha deciso di mettersi in gioco. Proprio il politico prima di lanciarsi in questa avventura televisiva si è descritto come un elefante in una cristalleria precisando: “butto giù quasi tutto. Ho buttato giù qualche scheda, quando è uscito il mio nome gli haters sui social hanno fatto descrizioni molto divertenti, alcune molto cattive e insostenibili, ma li ringrazio uno ad uno perchè mi hanno regalato una determinazione infinita i miei odiatori”.

Dallo studio l’opinionista Simona Ventura commenta la sua partecipazione: “è un esempio meraviglioso, grandissima stima. Intanto devo dirti che l’elefante è il mio animale preferito, è un animale che ha tanta memoria. Un grande coraggio, lui è sempre stato polemico, un provocatore, ben vengano i provocatori sarà bellissimo vederlo sull’isola dei famosi”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025: quanto pesa?

C’è anche Mario Adinolfi tra i grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025. Il fondatore del Popolo della Famiglia non vede l’ora di mettersi alla prova in Honduras, in barba a chi è preoccupato per le sue condizioni di salute e quel sovrappeso (pesa 200kg) che potrebbero rendere in salita la sua esperienza. Mario Adinolfi ritiene di dover portare un messaggio importante al pubblico del reality, dando il buon esempio. “Ci sono persone alle prese con momenti difficili e a loro voglio dire che si può fare. In quel che mi resta da vivere cerco di affrontare esperienze che non ho mai fatto”, spiega ancora il naufrago in vista dell’inizio della sua avventura.

Ai microfoni del Giornale, il concorrente ha evidenziato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la chiamata della produzione e degli autori, ponendo attenzione alla sua fede. “Lì ogni orpello è tolto: sei tu, la natura, una piccola comunità che deve tirare avanti e penso che senza Dio sia molto difficile farlo”, continua Adinolfi.

Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025: l’entusiasmo della compagna Silvia

Come dicevamo, però, le preoccupazioni di chi gli vuole bene e del pubblico dell’Isola dei Famosi sono rivolte alle sue condizioni di salute. Come può un concorrente fortemente in sovrappeso partecipare ad un reality così impegnativo? Mario Adinolfi non ha dubbi: la sua motivazione e la fede faranno la differenza. Di sicuro la compagna del giornalista, Silvia Pardolesi, non credeva alle sue orecchie quando ha saputo della sua partecipazione in Honduras.

Ma adesso la preoccupazione ha lasciato spazio all’entusiasmo per Mario. “Non si è mai vista una persona che pesa 200 chili partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza. Sono preoccupato ma credo che sia possibile rendere possibile anche l’impossibile”.