Era il 2011 quando sui giornali di gossip sono cominciate ad uscire le prime foto insieme della coppia del momento: Raffaella Fico, giovane showgirl e attrice, si era fidanzata con Mario Balotelli. Un amore tanto intenso quanto fugace il loro. I due, infatti, sono stati neppure un anno insieme prima di lasciarsi e neppure in maniera piuttosto positiva. Dopo la notizia della gravidanza di Raffaella Fico, infatti, l’ex calciatore non ha voluto riconoscere la figlia, pensando che non fosse sua. Solamente un lungo iter giudiziario ha chiarito la verità, dando a Mario Balotelli la certezza che Pia fosse proprio sua figlia. Nonostante questo, con il tempo le cose tra Raffaella e Mario si sono sistemate: i due, attualmente, sembrano essere in buoni rapporti.

Nel 2023, tra l’altro, Raffaella Fico ha ammesso di averci riprovato proprio con Mario. “Ci abbiamo riprovato, ci ho messo tutto l’impegno del mondo ma qualcosa da parte mia non è scattata” ha spiegato la showgirl. I due, dunque, hanno deciso di rimanere amici: in passato hanno vissuto un grande amore, che nonostante sia durato poco ha lasciato un impatto importante nella vita di Raffaella, anche perché da questo è nata Pia: “Un amore importante e che ho vissuto in gioventù, sicuramente diverso da quelli vissuti dopo” ha raccontato ancora Raffaella.

Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno vissuto una storia d’amore tanto breve quanto importante. Dopo gli iniziali dissapori e le accuse in merito alla gravidanza, solamente dopo due anni dalla nascita della bambina, la piccola Pia, l’ex calciatore l’ha riconosciuta come sua figlia, stringendo poi con lei uno splendido rapporto cresciuto negli anni. Nonostante il dolore e le accuse, oggi Raffaella sembra aver perdonato Mario: i due, infatti, hanno ora un rapporto molto più stretto rispetto al passato, tanto che proprio l’ex calciatore spesso chiede consigli sentimentali alla sua ex compagna.

