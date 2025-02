Tutto su Mario Cusitore: arriva l’epilogo a Uomini e Donne

L’avventura di Mario Cusitore a Uomini e donne giunge al termine., Il cavaliere 45enne, giunto in trasmissione nella scorsa stagione come corteggiatore di Ida Platano, lascia ufficialmente il programma di Maria De Filippi dopo una segnalazione che la conduttrice e la redazione del dating show di canale 5 non hanno potuto ignorare. Tornato in trasmissione nel parterre over a settembre. Come protagonista del trono over, Mario è uscito con diverse dame tra cui Margherita Aiello e Morena Farfante. Con entrambe le dame ha avuto frequentazioni importanti che non sono poi diventare delle vere storie d’amore.

Chiusi i rapporti sia con Morena che con Margherita, Mario è uscito con altre dame senza, tuttavia, essere riuscito a costruire una vera e propria relazione. Sul cavaliere 45enne, la redazione di Uomini e Donne ha ricevuto diverse segnalazioni e, nella puntata in onda oggi 25 febbraio 2025, arriva l’epilogo del suo percorso.

Mario Cusitore e la segnalazione su Nicole Santinelli

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 febbraio 2025, Mario Cusitore è finito al centro di una vera bufera per una segnalazione che ha mandato su tutte le furie Gianni Sperti. Il 45enne napoletano è stato pizzicato in un locale mentre baciava Nicole Santinelli, ex tronista di Uomini e Donne. Mario, in studio, ha fornito la propria spiegazione sottolineando che documenta tutto delle serate sui suoi canali social.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 25 febbraio 2025, però, Maria De Filippi torna sull’argomento aggiungendo un dettaglio importante: attraverso una telefonata in studio, l’ex tronista Nicole Santinelli conferma di aver baciato Mario portando così la redazione e Maria De Filippi a prendere una decisione ovvero mandare via il cavaliere perché il suo percorso non rispetta le regole del programma di canale 5.

