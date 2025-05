Mario Di Leva sarà ospite di Caterina Balivo insieme al padre Francesco Di Leva a La Volta Buona nella puntata di oggi, giovedì 8 maggio 2025. Parleranno del film disponibile da oggi al cinema che vede entrambi come protagonisti, si intitola ‘Nottefonda‘, di Giuseppe Miale di Mauro.

Il giovane attore è nato a Napoli nel 2013 e dal padre ha ereditato una grande passione per la recitazione, infatti ha scelto di seguire le sue orme. Nonostante sia giovanissimo si è fatto già spazio nel mondo dello spettacolo conquistando non poco successo. Dopo aver recitato insieme a Francesco Di Leva nel film ‘Il sindaco del Rione Sanità’ Mario Di Leva sul grande schermo ha recitato in altri noti film come ‘I Fratelli De Filippo’ e ‘Una boccata d’aria’.

Mario Di Leva, il debutto in televisione e la simpatica gag al Festival di Sanremo

Con grande impegno e determinazione Mario Di Leva continua a dedicarsi alla sua carriera da attore, in una passata intervista ha fatto sapere che per lui la recitazione è tutto. Nel 2023 è approdato sul piccolo schermo, nei panni di protagonista nella fiction Rai ‘Resta con me’ al fianco di Francesco Arca, un ruolo che gli ha permesso di dimostrare un incredibile talento e gli ha fatto ottenere una notevole visibilità.

Nel 2023 è approdato anche sul palco del Festival di Sanremo insieme a Francesco Arca per omaggiare la fiction Resta con me e ricordare l’appuntamento ai telespettatori. In quella occasione con la sua ironia ha fatto breccia nel cuore di moltissime persone. Con naturalezza e simpatia Mario Di Leva ha preso in giro Amadeus perché il Napoli aveva una posizione migliore in classifica rispetto all’Inter.