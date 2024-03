Chi è Mario Gregoraci, padre di Elisabetta Gregoraci/ “Sono stato un papà fortunato”

Mario Gregoraci, chi è il padre di Elisabetta: carriera e bio

Mario Gregoraci è il padre della nota conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci. Nato a Soverato, in provincia di Catanzaro, è un impiegato ma ha una grande passione per il karate che condivide con la figlia. Il padre della showgirl ha condiviso gran parte della vita con il suo grande amore, la moglie Melina Francavilla.

La madre di Elisabetta è venuta a mancare nel 2011, a seguito di un tumore al seno lasciando un grande vuoto nella vita del marito e della figlia. Oggi, Mario è riuscito ad aprire il suo cuore ad un’altra donna Rosita che è la sua nuova compagna. Il padre della showgirl non appartiene al mondo dello spettacolo, ma si è comunque recato a Domenica In come ospite insieme ala figlia. L’impiegato è due anni più giovane dell’ex marito della figlia Elisabetta, Flavio Briatore ma questo non ha mai rappresentato un problema per lui.

Mario Gregoraci e il dolore per la perdita della moglie: “La vita ti da e ti toglie”

Mario Gregoraci ha amato profondamente la moglie Melina, venuta a mancare a 37 anni un anno dopo la nascita del nipote Nathan Falco Briatore. Dal loro amore sono nate le figlie Elisabetta e Marzia. Ospite a Domenica In, insieme a sua figlia Elisabetta Gregoraci ha parlato a lungo del dolore per la scomparsa del suo grande amore.

“La vita ti da e ti toglie, io credo di essere stato un papà fortunato, bisogna andare avanti perchè la vita continua. Mi ritengo fortunato, non sono molto bravo a parlare in pubblico ma sono molto orgoglioso di Elisabetta, ha lo stesso carattere della mamma Melina, anche io come lei pagherei qualsiasi cosa per poterla riabbracciare, per lei, sua sorella e per i miei nipoti ci sarò sempre” dichiarava il padre della showgirl.

