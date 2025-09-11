Tutto su Mario, il cavaliere del trono over di Uomini e donne che ha cominciato una frequentazione con Gemma Galgani.

Nuovi cavalieri e nuove dame nel parterre del trono over di Uomini e Donne che ha riaperto ufficialmente i battenti permettendo a tutti i protagonisti di ricominciare a cercare l’amore. Tra le dame del passato che sono tornate ancora in trasmissione c’è Gemma Galgani che, presente dalla prima stagione del trono over, nonostante le tante delusioni, non perde la speranza di poter trovare l’uomo della sua vita.

Sin dalla prima registrazione, Gemma ha incontrato due cavalieri, pronti a corteggiarla. Cavalieri che la Galgani ha deciso di far restare in modo da avere la possibilità di conoscere meglio la dama. Tra tutti, però, Gemma è rimasta particolarmente colpita da Mario con cui è uscita più spesso e con il quale ha voglia di avere una vera frequentazione.

Tutto su Mario, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Mario, non è solo un cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Gemma Galgani e Magda, un’altra dama del parterre, ma è anche il padre di un’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. Prima di Mario, infatti, la figlia ha provato a trovare l’amore nel dating show di canale 5 e la sua avventura si è conclusa con l’inizio di una storia d’amore che, però, è poi finita dopo qualche mese.

Mario, infatti, è il padre di Claudia Lenti, dama che a Uomini e Donne, ha conquistato il cuore di Alessio Pili Stella con cui ha poi lasciato la trasmissione. Dopo la fine della loro storia, se Alessio ha deciso di tornare in trasmissione rimettendosi in gioco, Alessia ha preferito non tornare.