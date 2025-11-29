Mario Lenti, chi è il cavaliere di Uomini e donne: ospite oggi a Verissimo da Silvia Toffanin

Tra i protagonisti del salotto di Uomini e donne 2025 non possiamo non citare il cavaliere Mario Lenti, che oggi sarà ospite nel talk show di Silvia Toffanin, Verissimo, dove coglierà sicuramente l’occasione per parlare non solo della sua esperienza nel format, ma anche di vita privata. Mario Lenti è riuscito a catturare l’attenzione di Gemma Galgani nel programma, adesso invece è giunto il momento di conoscere bene la storia del Cavaliere, rimasto vedovo nel 2024.

Il suo profilo Instagram è stato pubblicato di recente, dunque non sono molti i follower. Non si tratta di un volto sconosciuto ai telespettatori di Canale Cinque, visto che in passato a partecipare alla trasmissione è stata la figlia Claudia, uscita poi da Uomini e donne con Alessio Pili, una sorta di ritorno a casa per l’uomo che ha catalizzato da subito l’attenzione del pubblico e anche di Gemma Galgani, che non ha nascosto questo suo interesse per il Cavaliere.

Mario Lenti e la scelta a Uomini e donne 2025

Il cavaliere del programma di Canale Cinque Mario Lenti si è ritrovato a poter scegliere tra Gemma Galgani, Marina e Magda, con la prima che non ha nascosto il suo grande interesse per il volto del dating show di Mediaset.

Oggi a Verissimo Mario Lenti avrà anche la possibilità di raccontarsi in maniera importante al pubblico, soffermandosi anche sulle sofferenze che ha affrontato negli ultimi tempi, come la morte dell’amata moglie di cui è rimasto vedovo.

