Tutto su Mario Lenti, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, dopo Gemma Galgani e Magda, sta uscendo con Cinzia Paolini.

Mario Lenti è sempre più protagonista delle puntate del trono over di Uomini e Donne, Vedovo, padre di due figli e imprenditore, ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi per superare la perdita della moglie su consiglio della figlia Claudia che, a sua volta, ha partecipato al dating show di canale 5 trovando l’amore in Alessio Pili Stella con cui ha poi lasciato il programma anche se la relazione non è durata. Mario ha cominciato la sua avventura nel parterre del trono over accettando di uscire con Gemma Galgani.

Se per la dama di Torino è stato un colpo di fulmine, così non è stato per Mario che, pur non chiudendo subito la frequentazione con Gemma, ha cominciato a conoscere anche Magda con cui, poi, ha chiuso quando la dama ha scelto di conoscere altri cavalieri, tra cui Sebastiano Mignosa. Mario, così, ha deciso di allargare le sue conoscenze uscendo anche con Cinzia Paolini.

Mario Lenti: la frequentazione con Cinzia Paolini e lo scontro con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Se con Magda aveva scelto di chiudere non accettando che la dama frequentasse un altro cavaliere, con Cinzia Paolini, Mario ha deciso di cambiare atteggiamento. Nonostante la dama esca anche con Enrico, Mario ha accettato la situazione e, pur essendo infastidito, ha scelto di non chiudere la frequentazione. Nella puntata di Uomini e Donne del 5 novembre 2025, così, Mario torna al centro dello studio per confrontarsi con Cinzia ma anche con Gemma Galgani.

Tra Mario e Gemma, al centro dello studio, parte una durissima discussione con il cavaliere che, di fronte alle continue accuse della dama, decide di chiudere definitivamente tutti i rapporti con Gemma, compresi i rapporti di amicizia.

