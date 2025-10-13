Chi è Mario Lenti, il cavaliere di Uomini e Donne che esce in amicizia con Gemma Galgani corteggiando altre dame come Magda.

Mario Lenti è sempre più il protagonista dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne. Imprenditore pugliese, vedovo e papà dell’ex dama Claudia Lenti, Mario ha scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per provare a superare il dolore per la morte dell’amatissima moglie. L’avventura come cavaliere del trono over di Mario è cominciata con un appuntamento con Gemma Galgani che è rimasta subito affascinata dal cavaliere che, però, ha cominciato a conoscere anche altre dame tra cui anche Magda che si è spesso scontrata con Gemma.

Federico, chi è il corteggiatore di Cristiana a Uomini e Donne/ "Quello che mi fa rodere il cu*o..."

La dama di Torino, nelle scorse puntate, ha manifestato un forte interesse per Mario che, però, in studio ha spiegato di non provare attrazione per Gemma e di vedere in lei solo come un’amica al punto da aver proposto a Gemma di vedersi solo come due nuovi.

Mario Lenti: nuovo confronto a Uomini e Donne con Gemma Galgani e Magda

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 ottobre 2025, Mario Lenti torna ad accomodarsi al centro dello studio di Uomini e Donne per un confronto non solo con Gemma Galgani ma anche con Valeria e Magda, le due dame con cui sta uscendo. Con Gemma ribadisce che c’è solo un’amicizia mentre con Magda l’interesse è maggiore.

Chi è Magda, dama di Uomini e Donne/ Esco con Sebastiano Mignosa: in studio litiga con Mario Lenti

La dama, tuttavia, ha deciso di non dedicarsi solo alla conoscenza con Mario e ha cominciato ad uscire con Sebastiano Mignosa. la scelta di Magda infastidisce Mario e in studio parte un acceso botta e risposta. Nessuna esclusiva, dunque, per il momento, da parte di Mario che continua a guardarsi intorno al punto che nelle prossime puntate uscirà anche con Cinzia Paolini.