Tutto su Mario Lenti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, in poco tempo, è diventato protagonista della trasmissione.

Sono bastate poche puntate a Mario Lenti per diventare uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e donne. Imprenditore pugliese, Mario dovrebbe avere intorno ai 70 anni e, nella sua vita, ha vissuto un grande amore, quello con la moglie venuta a mancare qualche mese fa e con cui ha avuto dei figli tra cui anche Claudia Lenti, ex dama del trono over che aveva concluso la sua avventura lasciando la trasmissione con Alessio Pili Stella con cui, poi, la relazione è finita.

Dopo la morte della mamma, sarebbe stata proprio Claudia a spingere il padre a partecipare alla trasmissione per provare a superare il dolore come ha raccontato lo stesso Mario ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione. Mario, così, ha deciso di mettersi in gioco e, attualmente, sta dando vita a diverse dinamiche.

Mario Lenti tra Isabella e Cinzia Paolini a Uomini e Donne

Il percorso di Mario Lenti nel parterre del trono over di Uomini e Donne è iniziato con un appuntamento con Gemma Galgani e, successivamente, con Magda. Con la dama di Torino, Mario è stato bene spiegando, però, di vedere in lei solo un’amica mentre con Magda l’attrazione è stata più forte. Di fronte, tuttavia, alla scelta di Magda di uscire anche con Sebastiano Mignosa, Mario ha deciso di chiudere la frequentazione.

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2025, Mario Lenti torna al centro dello studio per confrontarsi prima con Isabella e poi con Cinzia Paolini. Con entrambe le dame, il cavaliere ha cominciato una frequentazione che darà vita ad ulteriori compi di scena nelle prossime puntate del dating show di canale 5.

