Tutto su Mario Lenti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che discute con Sebastiano dopo una frecciatina a Magda.

Dopo poche settimane nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Mario Lenti è diventato subito un protagonista indiscusso della trasmissione di Maria De Filippi. Imprenditore edile, il cavaliere pugliese, dietro consiglio dei figli, soprattutto della figlia Claudia che ha partecipato al programma prima di lui come dama trovando l’amore in Alessio Pili Stella con cui ha lasciato il programma anche se la loro storia è finita dopo qualche mese, ha scelto di partecipare al dating show di canale 5 per provare a cercare nuovamente l’amore.

Mario ha vissuto una storia importante, durata cinquant’anni, con la moglie e madre dei suoi figli. Dopo la morte della coniuge avvenuta nel 2024, Mario ha deciso di seguire il consiglio dei figli e ha iniziato a conoscere dame, in primis Gemma Galgani e Magda con le quali, però, tutto è finito.

Mario Lenti, un commento su Magda scatena la lite con Sebastiano Mignosa

La frequentazione con Gemma Galgani e Magda è finita nel peggiore dei modi. Con entrambe le dame non solo non è rimasta l’amicizia, ma nel corso delle puntate, non mancano discussioni. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 novembre 2025, tutto accade durante la sfilata femminile quando sulla passerella arriva Magda che non conquista Mario. Quest’ultimo, infatti, la definisce una signora “con un vestito vuoto” scatenando la durissima reazione di Sebastiano Mignosa.

Tra i due cavalieri comincia una discussione di fuoco con Mario che lo esorta a lasciare che Magda si difenda da sola. Sebastiano, così, interviene dicendo che Magda sa difendersi da sola ma non resterà a guardare di fronte alle sue critiche.