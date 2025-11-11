Tutto su Mario Lenti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne per il quale arrivano nuove dame.

Nuove dame per Mario Lenti, il cavaliere del trono over di Uomini e donne che è arrivato in trasmissione all’inizio della stagione per mettersi in gioco e provare a superare il dolore per la morte della moglie dietro consiglio dei figli, in primis di Claudia, a sua volta ex dama del trono over che ha trovato nel programma l’amore di Alessio Pili Stella con cui, poi, la storia è finita. Mario ha così seguito i consigli della figlia partecipando a Uomini e Donne dove l’avventura è cominciata uscendo con Gemma Galgani con cui, però, non c’è mai stata attrazione fisica come ha spiegato più volte lui stesso spiegando di vedere Gemma solo come un’amica.

Il cavaliere ha così conosciuto Magda con cui, però, la frequentazione è finita dopo la scelta della dama di conoscere altri cavalieri, in primis Sebastiano Mignosa. Mario, poi, è uscito anche con Cinzia Paolini ma anche con lei è finita.

Due nuove dame del trono over di Uomini e Donne

In studio, per Mario Lenti, nella puntata di Uomini e Donne dell’11 novembre 2025, arrivano due nuove dame tra le quali Gianni Sperti e Tina Cipollari riconoscono subito Renata, una vecchia conoscenza del programma. La signora spiega di averlo visto per la prima volta in una foto sui social e di essere stata colpita da lui. Vedova, mamma di due figli e nonna di una bambina di tre anni, Renata è pensionata e vive da sola.

Antonia, invece, arriva da Molfetta, non è mai stata sposata e non ha figli. Come Renata, è pensionata e conferma di essere stata colpita dal cavaliere. Mario, così, decide di far restare Renata mandando a casa Antonia.