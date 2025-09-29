Tutto su Mario Lenti, uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Gemma Galgani e Magda.

Mario Lenti è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che ha cominciato la sua avventura nella trasmissione di Maria De Filippi uscendo con Gemma Galgani. Signore distinto ed elegante, ha catturato l’attenzione di Gemma che, dopo aver chiuso la conoscenza con Antonio, ha deciso di dedicarsi a Mario che è arrivato in trasmissione dopo la figlia. Mario Lenti, infatti, pur non avendo mai partecipato al programma prima d’ora, è legato al dating show di canale 5.

Mario Lenti, infatti, è il padre di un’ex dama del trono over e dividerà il parterre con quello che era il fidanzato della figlia. Mario, infatti, è il papà di Claudia Lenti che ha lasciato il programma con Alessio Pili Stella con cui, però, la storia è finita dopo qualche tempo.

Mario Lenti e il messaggio della figlia Claudia per Uomini e Donne

Mario Lenti è un imprenditore edile ed è originario di Talsano, provincia di Taranto. E’ stato sposato per più di 50 anni con la mamma di Claudia che, purtroppo è venuta a mancare ed oggi ha scelto di rimettersi sentimentalmente in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi.

Claudia che, nello studio di Uomini e Donne aveva trovato l’amore in Alessio Pili Stella, appare molto entusiasta di questa nuova avventura del padre e sui social, nel giorno della messa in onda della prima puntata, gli ha augurato buona fortuna. “In bocca al lupo a mio padre per questa bellissima esperienza”, le parole di Claudia. Mario, dunque, troverà l’amore nel programma di Maria De Filippi?