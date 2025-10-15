Tutto su Mario Lenti, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che si divide tra Gemma Galgani e Magda.

Mario Lenti torna ancora una volta al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 15 ottobre 2025. Tutto comincia quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Magda, Gemma Galgani e Sebastiano Mignosa. Il cavaliere e le due dame del trono over, poi, vengono raggiunti da Mario Lenti che si accomoda al centro dello studio ribadendo di essere interessato alla dama di Torino solo come amica. “Tu per causa nostra non hai desiderio nei confronti di Gemma e ti freni?”, chiede Gianni Sperti.

Mario spiega che il suo non desiderio nei confronti della Galgani non dipende affatto dalle opinioni di Gianni Sperti e Tina Cipollari e, successivamente, l’imprenditore pugliese scopre anche una novità su Magda e Sebastiano Mignosa.

Mario Lenti deluso da Magda a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2025, Mario Lenti scopre che Magda non solo è uscita nuovamente con Sebastiano Mignosa ma ha anche avuto un rapporto con lei. Una rivelazione che spiazza il padre dell’ex dama del trono over, Claudia Lenti.

Mario, così, spiega di non voler dividere le attenzioni della donna che sta frequentando con un altro uomo e chiede a Magda di scegliere. La dama, tuttavia, non è affatto d’accordo con Mario. “Non sono l’esclusiva di nessuno”, dice Magda che non intenda affatto scegliere tra Mario e Sebastiano per il quale ribadisce di provare una forte attrazione.