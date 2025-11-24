Chi è Marius Kendi? È il padre di Grazia Kendi del Grande Fratello e l’ha sempre difesa dagli attacchi degli haters

Gli haters sono sempre dietro l’angolo, pronti ad attaccare qualsivoglia persona che appare anche solo di sguincio nel mondo dello spettacolo. Ed è toccato anche a Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello che si è avvicinata a Mattia e che per questo è stata adattata, solo perché è fidanzato con un’altra. Lei non ci ha mai provato, ma ha solo detto che i sentimenti che prova per lui la fanno stare bene.

A difenderla dagli attacchi ci ha pensato suo padre Marius Kendi che sui social si è espresso così: “Mia figlia non è un personaggio da giudicare. È una giovane donna che merita rispetto, non linciaggi digitali”. Purtroppo ogni anno i concorrenti vengono presi di mira per il loro fisico, per quello che dicono e chi ne ha più ne metta.

Marius Kendi ha sempre difeso sua figlia Grazia dagli attacchi social

Nuova puntata del Grande Fratello dove si parlerà ancora una volta di Grazia Kendi e della sua amicizia con Mattia Scudieri che sembra essere destinata al naufragio più totale per via della scelta di lei non dirgli nulla della sua fidanza per fargli guadagnare l’immunità. C’è poi stato anche un duro confronti tra tutti e tre che ha interessato una piccola parte del pubblico.

A difendere la figlia ci ha pensato il padre Marius Kendi che in un recente intervento a Casa Lollo ha confermato che tra lei e Mattia c’è soltanto un’amicizia e che l’ha sempre rispettato come uomo già impegnato dal punto di vista sentimentale. Ha poi definito Anita, invece, una stratega.

