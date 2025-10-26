Chi è Marley, cane nato cieco e adottato da Marco Chimenti e Carlotta Nelli: icona dei social e supporto per la Protezione Civile.

E’ una storia di rivalsa, il racconto di una ‘seconda vita’ a dispetto di quello che sembrava un triste destino ormai scritto: Marley, un pastore tedesco di 7 anni nato cieco, insegna dei valori che forse gli umani spesso dimenticano di dover fare propri. Per via della sua patologia l’adozione era utopia, al punto da pensare di sopprimerlo per non prolungare oltre le sue sofferenze; il regalo della rinascita arriva però grazie a Marco Chimenti e Carlotta Nelli che decidono non solo di adottarlo ma soprattutto di regalargli un’esistenza dignitosa a dispetto della patologia.

Marley, la ‘seconda vita’ grazie a Marco Chimenti e Carlotta Nelli

Star sui social, beniamino della protezione civile e soprattutto dei bambini; ecco chi è Marley, il pastore tedesco di 7 anni e nato cieco, che nel corso di questi anni ha raggiunto la popolarità sul web e non solo grazie alle sue gesta. C’è un dettaglio che forse impressiona più di tutti della sua storia; nel 2023 – come racconta Sky Tg24 – è diventato il primo cane cieco a far parte della Protezione Civile. Marley è specializzato nella ricerca di persone scomparse, seppur privo della vista si affida ad un fiuto incredibile che nel corso degli anni ha salvato diverse vite umane. Come sottolineato, tutto è stato possibile grazie all’amore di Marco Chimenti e Carlotta Nelli che hanno deciso di adottarlo e donargli appunto una seconda vita.

Prossimamente potrebbe uscire un film sulla vita di Marley, ispirato al libro scritto da Carlotta Nelli – ‘La vita a colori di un cane cieco’ – che è appunto colei che lo ha adottato insieme a Marco Chimenti. Oggi il pubblico televisivo lo conoscerà grazie alla sua presenza a Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini ma sono sicuramente in molti già a conoscere le sue gesta. Non solo per il tripudio sui social ma anche perchè di recente è stato ospite addirittura a Montecitorio. Tutto merito del suo supporto alla protezione civile, dei sorrisi regalati ai bambini in difficoltà negli ospedali e dell’attaccamento alla vita riscoperto grazie a coloro che lo hanno adottato, Marco Chimenti e Carlotta Nelli.