Marracash, ex fidanzato Elodie/ Vero motivo per cui si sono lasciati…

La storia d’amore tra Marracash ed Elodie e il primo incontro

Marracash, Fabio Bartolo Rizzo, classe 1979 è un famoso rapper italiano ed è anche lo storico ex fidanzato della cantante Elodie Di Patrizi. I due si sono conosciuti durante un concerto di Marracash, all’inizio lei aveva dichiarato a Deejay Chiama Italia “Non mi stava nemmeno simpatico”, ma forse è proprio così che nascono alcune delle più grandi storie d’amore. I due si sono innamorati dopo aver lavorato insieme alla canzone “Margarita” hit estiva del 2020.

La loro storia d’amore è stata intensa, entrambi avevano molto in comune, incluso un passato turbolento, il loro legame è stato talmente forte da farlo “paragonare” dai due a quello della coppia iconica: Marina Abramovich e Ulay, che i due hanno “imitato” nel videoclip di “Crazy love”, la canzone di Marracash dedicata a Elodie. Dopo due anni di amore intenso, viaggi e progetti di vita i due cantanti hanno deciso di lasciarsi lasciando l’intero web molto dispiaciuto, ma la cosa più triste è che i due non si sono lasciati perché l’amore era finito. Le ragioni della rottura sono state ben altre ma anche dopo essersi lasciati, i due hanno dichiarato di amarsi ancora.

Il vero motivo per cui Elodie e Marracash si sono lasciati

Se Elodie e Marracash si amavano ancora, allora perché si sono lasciati? In molti se lo sono chiesti e i due cantanti hanno ritenuto giusto dare delle spiegazioni. A “Grazia” Elodie aveva dichiarato: “Per me lui continua a essere famiglia. Come mai tra di noi è finita? Le crisi sono le mie. Non riesco a pensare a me e lui genitori”. Poi è arrivata la dichiarazione di Elodie che ha stupito tutti: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.

A Vanity Fair invece Marracash aveva raccontato: “La relazione con Elodie non è finita. Il nostro rapporto esiste ancora, ma non rientra in nessuna casella predefinita”. I due descrivono il loro rapporto e la fine della loro storia d’amore in un modo “fuori dall’ordinario”, il motivo “concreto” della fine del loro rapporto probabilmente si può ritrovare in questa frase dichiarata dalla cantante: “Ho una sindrome dell’abbandono grande quanto me. Forse è per questo che, proprio quando mi sto per consegnare a qualcuno, faccio il disastro”, sommata secondo alcuni fan al disturbo bipolare di Marracash.











