Tutto su Marta, nuova dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Federico Mastrostefano.

Capelli lunghi, fisico snello, lineamenti perfetti e un sorriso radioso per Marta Martinelli, nuova dama del trono over di Uomini e Donne la cui bellezza non è sfuggita alle attenzioni di Federico Mastrostefano che, chiuso il capitolo Agnese De Pasquale che ha scelto Roberto Priolo, sta cercando di volare pagina conoscendo altre dame del parterre tra le quali c’è anche Marta. La dama è titolare di uno showroom a Sassuolo, dove vende pavimenti e rivestimenti per ogni stile.

Chi è Jone, dama di Uomini e Donne/ Esce con Alessio Pili Stella e arriva l'esclusiva

Single, giovanissima, Marta ammette di stare bene con Federico che considera una “persona piacevole”. I due escono da qualche tempo ma la conoscenza non convince totalmente l’ex tronista, oggi cavaliere del trono over.

Marta e Federico Mastrostefano: conoscenza in bilico a Uomini e Donne?

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2025, Marta si accomoda al centro dello studio per un confronto con Federico Mastrostefano che ammette di avere dubbi sull’interesse di Marta nei suoi confronti. “Mi sono sbrigato ad andare da lei ma alle 10.30 mi ha mandato via dicendo che era stanca e aveva mal di testa e quello è stato il primo campanello d’allarme”, le parole del cavaliere.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 25 novembre 2025/ Flavio Ubirti annuncia la scelta?

Federico, poi, confessa che, nonostante siano usciti quattro volte, non c’è stato neanche un bacio. “Almeno un bacio per capire se c’è attrazione”, confessa il cavaliere che non nasconde la delusione per l’atteggiamento della dama che non gli ha scritto nessun messaggio. Nonostante tutto, per il momento, la conoscenza continua con la dama che sottolinea di avere un carattere chiuso.