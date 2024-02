Chi è Marta Donà, manager di Angelina Mango e Marco Mengoni/ Tutti i successi al Festival di Sanremo

Marta Donà chi è la famosa manager: successi a Sanremo

Marta Donà è stata chiamata sul palco di Sanremo 2024, ed è stata abbracciata e ringraziata sia da Fiorello che da Amadeus. Sebbene può sembrare una personalità sconosciuta al mondo dello spettacolo, la nipote di Adriano Celentano è molto nota e apprezzata nell’ambiente musicale.

Sanremo 2024, perché ha vinto Angelina Mango e Geolier secondo? Polemiche sulle votazioni/ Cos'è successo

Ma di chi si tratta? E’ lei la manager di Angelina Mango, ex allieva di Amici che ha vinto questa edizione del Festival con La Noia. Oltre la figlia d’arte, però, Donà è la manager anche di Marco Mengoni che ha trionfato bene due volte sul palco dell’Ariston (2013 e 2023). Inoltre, ha anche supervisionato i Maneskin band che ha vinto la kermesse canora nel 2021 e che sta collezionando notevoli successi anche a livello internazionale. Quest’ultimi, però, hanno poi terminato la collaborazione con la manager. Marta è la manager che ha collezionato più vittorie all’Ariston con i suoi artisti.

Angelina Mango vince Sanremo 2024, la reazione di Arisa: "Finalmente"/ "Ho una degna erede"

Marta Donà e l’addio dei Maneskin: “Ho il cuore spezzato”

I Maneskin hanno vinto l’edizione di Sanremo del 2021, per poi decidere tre mesi dopo di interrompere la collaborazione con la storica manager Marta Donà. Ad annunciarlo la stessa manager sui social: “Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. – ha esordito la donna, per poi concludere – Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi“.

Diversi mesi dopo, sono iniziate a circolare le voci secondo cui sarebbe stato Simon Cowell a sostituire Donà nel ruolo di manager del gruppo rock: “Alcuni giornali si sono chiesti se l’agenzia di management italiana avesse iniziato a sentirsi troppo stretta per le aspirazioni internazionali dei Maneskin e il nome di Simon Cowell, la mente dietro The X-Factor, è emersa come quello del possibile successore” si leggeva sul New York Times. La notizia è stata poi smentita dagli stessi artisti.

ANGELINA MANGO VINCITRICE SANREMO 2024/ All'Ariston trionfa la noia

© RIPRODUZIONE RISERVATA