Marta Quaranta sta interessando sempre di più Antonio, che è fidanzato con Valentina: tutto sulla tentatrice di Temptation Island 2025

Tra le coppie che più stanno facendo divertire il pubblico di Temptation Island 2025 è senza dubbio quella composta – chissà ancora per quanto tempo – da Antonio e Valentina. Lei si è lamentata più volte dei tradimenti di lui, del suo egoismo, del fatto che non si fidi per nulla e chi ne ha più ne metta, tanto che sui social si chiedono perché ci stia assieme.

Antonio ha visto la sua fidanzata avvicinarsi a uno dei tentatori ed è andato fuori di testa tanto da darsi dei pugni alla gamba e rompere vasi e fiori, chiedendo a gran voce il falò di confronto, salvo poi cambiare idea dopo i suoi sfoghi. Intanto sembra che si stia avvicinando sempre di più alla tentatrice Marta Quaranta.

Marta Quaranta e il suo sogno: “Spero di sfondare nel mio ambiente”

Marta Quaranta, che al momento ricopre il ruolo di tentatrice di Temptation Island 2025, ha 21 anni, vive a Roma, e il suo sogno è quello di diventare chirurgo estetico. Da qualche anno, però, le è venuta una passione smodata per la palestra, in particolare per la sala pesi.

Come ha confessato ai microfoni di WittyTv la tentatrice ha confessato: “Il carattere? Mi piace il fatto di essere molto solare. Molto empatica, anche. Sono simpatica. Faccio ridere le persone”. E poi ha concluso dicendo che “tra dieci anni spero di aver concluso gli studi. Spero di sfondare nel mio ambiente”. Stasera andrà in onda una nuova puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e si replicherà domani sera con un nuovo appuntamento per la gioia di tutti gli spettatori.

