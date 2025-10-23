Chi è Marta Viola, la giovane cantante che nel 2023 trionfò a Io Canto Generation: la sua carriera e il successo in tv

Marta Viola ospite di Io Canto Family 2025: chi è la giovane cantante

Sarà una finale ricca di sorprese e ospiti speciali quella che Io Canto Family 2025 è pronta a regalare al suo pubblico questa sera, giovedì 23 ottobre, in prima serata come sempre su Canale 5. Le 8 coppie giunte in finalissima sono pronte a giocarsi il tutto per tutto per la vittoria, ma non mancheranno anche momenti speciali, tra musica ed intrattenimento, e anche qualche gradito ritorno dal passato.

Tra gli ospiti di stasera, oltre a Benedetta Caretta e Namite Selvaggi, ci sarà anche Marta Viola, da tutti ricordata come la vincitrice di Io Canto Generation nell’edizione andata in onda nel 2023. Potenza vocale e timbro cristallino sono stati gli ingredienti della sua vittoria nel programma, quando impressionò tutti, pubblico e giudici, per il suo innato talento.

La giovane cantante è originaria di Chieri, in provincia di Torino, ed è nata nel 2009. La sua passione per la musica è esplosa nella sua vita sin da piccolina, spinta soprattutto dalla madre, e presto sono arrivate le prime soddisfazioni professionali…

Marta Viola, la carriera e la vittoria a Io Canto Generation nel 2023

Soffermandoci sulla carriera di Marta Viola, la giovane promessa della musica prese parte nel 2019 ad un provino de Lo Zecchino d’Oro mentre, sempre nello stesso anno e all’età di 10 anni, rappresentò l’Italia al Junior Eurovision Song Contest.

Nel 2023 è poi arrivata la grande occasione di farsi conoscere al pubblico televisivo, partecipando a Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti. Un percorso sensazionale che, di puntata in puntata, ha messo in mostra tutto il suo talento non solo nella voce ma anche nell’interpretazione di pezzi difficilissimi, come My heart will go on di Celine Dion e Di sole e d’azzurro di Giorgia.

La cantante, che fece parte della squadra capitanata da Benedetta Caretta, alla fine conquistò la vittoria nella puntata finale e il trionfo fu celebrato anche sul suo profilo Instagram: “Sto davvero vivendo un sogno e prometto di continuare a cantare ancora e ancora con ‘tutta l’anima che ho’. A presto“.