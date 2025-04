C’è anche Martina Arduino tra le ballerine protagoniste dello show evento “Viva la danza” con protagonista l’Étoile Roberto Bolle che omaggia una delle arti più amate del nostro Paese. La danzatrice italiana, prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2018 è pronta a condividere il palcoscenico con Roberto Bolle in una serata che si preannuncia unica nel suo genere. Una carriera, quella di Martina, iniziata quando era solo una ragazzina come ha raccontato dalle pagine di “Hall of Fame”: “ho iniziato a praticare danza classica un po’ per caso. Un giorno mia madre portò mia sorella maggiore in una scuola di danza; avevo solo 3 anni, ma quel posto mi piaceva così tanto che insistetti per fare anch’io una lezione di prova”.

Sin dalla prima lezione il talento di Martina è venuto fuori, visto che il preside della scuola decise di parlare con la mamma per informarla delle sue capacità. “Avevo davvero molto talento e che, pur essendo molto piccola, riuscivo comunque a tenere il passo dei più grandi” – ha raccontato Martina che da quel momento non ha più smesso di ballare, e proprio grazie alla danza ha trovato anche un altro grande amore: il suo fidanzato Marco Agostino.

Martina Arduino, il fidanzato è il collega Marco Agostino

Successivamente Martina Arduino si è impegnata con costanza e rigore alla sua carriera di ballerina con un unico grande obiettivo: la Scala di Milano. “Quando avevo 9 anni, una mia compagna di classe mi disse che avrebbe partecipato alle audizioni per la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatrale alla Scala” – ha raccontato Martina che decide così di provarci nonostante la paura di lasciare la famiglia e la sua città. Nel 2006 Martina si presenta al test di ingresso dinanzi alla professoressa Vera Karpenko.

“Alla fine dell’audizione abbiamo aspettato l’affissione del tanto agognato foglio che avrebbe annunciato l’esito” – ricorda la ballerina che ricorda ancora l’emozione nel leggere il suo nome. Non sono mancati i momenti di difficoltà e di crisi, ma nonostante tutto ha continuato imperterrita per la sua strada. Dopo il diploma con lode nel 2015 decide di partecipare ad un concorso presso la Scala di Milano. “A giugno 2015 sono entrata ufficialmente a far parte del corpo di ballo” – ha detto la ballerina che a soli 21 anni è stata nominata Prima Ballerina del Teatro alla Scala: “il mio sogno si era davvero avverato!”. Per quanto concerne la vita privata, come dicevamo, Martina è felicemente fidanzata con Marco Agostino, collega primo ballerino della compagnia della Scala, come testimoniano anche i molti scatti social che li vedono insieme.

