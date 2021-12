Chi è Martina Beltrami, la canzone “Parlo di te” a Sanremo Giovani 2021/ Da Amici ne ha fatta di strada

Martina Beltrami con “Parlo di te” pronta a Sanremo Giovani 2021

Martina Beltrami riguardo la partecipazione a Sanremo Giovani 2021 ha ammesso di essere entusiasta e piena di adrenalina. Non ha aspettative, perché in fondo non sa cosa aspettarsi, ma l’unica cosa che le interessa davvero è cantare e dare il meglio di sè. “Parlo di te” è un brano a cui tiene molto ed è davvero felice di portarlo su un palco così importante. Il brano è autobiografico e racconta di una storia terminata in maniera particolare, che ha lasciato emozioni contrastanti, sia positive che negative. Questo senso di angoscia e di nostalgia è rappresentato alla perfezione dalle mosse che la ballerina Valeria mostra nel video. Una ballad pop nata in modo spontaneo, scritta durante la quarantena. I toni intimi si uniscono alle emozioni di un periodo così particolare, trasmettendo agli ascoltatori un’esplosione di sensazioni. Quello che Martina desidera è che la sua musica possa arrivare a più persone possibili e vivere della propria arte, suonare dal vivo e avere un contatto con il suo pubblico.

Chi è Martina Beltrami, gran successo ad Amici di Maria De Filippi

Nata e cresciuta a Rivoli, Martina Beltrami si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad “Amici di Maria de Filippi”, nell’edizione del 2020, arrivando alle fasi finali del programma. Il suo primo singolo, “Luci accese”, ha raggiunto ottimi risultati, sia su Spotify che su Apple Music, raggiungendo anche il primo posto in classifica. Martina è tra gli italiani che hanno prestato il proprio volto alla campagna di Spotify, dedicata agli artisti che si riconoscono appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Questo è stato un gesto molto importante per contribuire a combattere le discriminazioni ancora presenti. Non si tratta di un gesto di semplice pubblicità, ma di espressione di coerenza: anche nei suoi testi cerca infatti di parlare della normalità delle relazioni non per forza eterosessuali. Tutti i suoi brani sono delle vere e proprie rivelazioni, confermando la bravura di questa giovane e talentuosa cantante. Quello che vuole trasmettere con le sue canzoni e con la sua persona è la sincerità. Non ama seguire le mode, con il rischio di perdere se stessa, ma preferisce scrivere quello che sente, sperando di essere d’ispirazione per i giovanissimi che desiderano iniziare a fare musica.

