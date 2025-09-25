Chi è Martina Cardamone, corteggiatrice di Flavia Ubirti a Uomini e Donne: il feeling scatta già nella prima esterna.

Prima esterna per Flavio Ubirti nella puntata di Uomini e Donne del 25 settembre 2025. Dopo la presentazione e la conoscenza delle ragazze che hanno partecipato ad un appuntamento al buio, il tronista ha scelto di fare la prima esterna con Martina, una ragazza bellissima che ha soddisfatto le aspettative di Flavio come confessa lui stesso in studio. Martina Colombari invita Flavio ad accomodarsi al centro dello studio trasmettendo l’esterna che ha fatto con Martina che poi arriva in studio con tutta la sua eleganza.

Emozionata, Martina si lascia andare spiegando di essere stata bene con Flavio. “Mi ha dato un’espressione molto positiva. Da tempo non mi lasciavo andare con una persona”, dice Martina. 2Mi ero creato delle aspettative prima anche se non si dovrebbe fare e sono state rispettate tutte”, aggiunge Flavio.

Tutto su Martina Cardamone, corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Martina Cardamone è conosciuta su Instagram come il nickname @maartinz__. E’ una modella e ha una passione per l’arte e la fotografia. Non si sa, tuttavia, quanti anni abbia anche se dovrebbe avere più o meno la stessa età del tronista. Martina ha stregato immediatamente Flavio al punto da essere uscita con lei più volte consecutivamente. Il nome di Martina, però, è finito al centro delle polemiche perché segue su IG la stessa agenzia di moda che ha Flavio come ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni che ha poi raccolto le dichiarazioni dell’agente di Flavio che ha smentito una pregressa conoscenza tra Flavio e Martina.

“Martina è stata contattata da una mia collega nel 2021, ma da lì non è mai nata alcuna collaborazione con noi. Non occupandomi io del settore femminile non conosco i motivi, ma Martina non ha mai fatto parte della nostra agenzia. Infatti, come è facilmente dimostrabile, non compare tra le nostre modelle sul sito ufficiale, a differenza di Flavio. Il fatto che Martina ci segua su Instagram è normale: nel nostro settore molte modelle seguono agenzie per curiosità e viceversa”, ha detto l’agente di Flavio a Lorenzo Pugnaloni.