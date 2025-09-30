Tutto su Martina Cardamone, la corteggiatrice di Uomini e Donne che ha già colpito il tronista Flavio Ubirti.

Martina Cardamone, modella originaria di Battipaglia, in Campania, è una delle corteggiatrici di Flavio Ubirti e, tra tutte le ragazze, sembra aver fatto colpo sul tronista di Uomini e Donne. Bellissima e molto determinata, Martina, come si evince dal suo profilo Instagram, è appassionata di avventure, musica e fotografia e pratica abitualmente nuoto. Martina è molto attiva sui social dove pubblica foto dei suoi lavori dai quali traspare la sua indiscutibile bellezza. Per il momento, però, non si sa quanti anni abbia e da quanto tempo sia single.

Jakub Bakkour, chi è il corteggiatore di Cristiana a Uomini e Donne/ Prima esterna, ma critiche alla tronista

Nel corso delle precedenti puntate di Uomini e Donne, Martina è riuscita a colpire Flavio Ubirti che l’ha scelta per cominciare ufficialmente la sua avventura sul trono di Uomini e donne. E’ stata lei, infatti, la prima corteggiatrice ad uscire con il tronista che, dopo essersi trovato bene, ha deciso di portarla ancora fuori.

Federico Mastrostefano, esce con Rosanna Sino ma nessun bacio a Uomini e Donne/ Poi frecciatina ai veterani

Martina Cardamone e Flavio Ubirti: due esterne consecutive a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 30 settembre 2025, Maria De Filippi torna ad occuparsi del trono classico e ad accomodarsi al centro dello studio sono sia Flavio Ubirti che Cristiana Anania. Flavio, il tronista, rivede la seconda esterna fatta con Martina che, a quanto pare, ha lasciato il segno durante il primo appuntamento.

Quando Maria De Filippi annuncia che è uscito ancora con Martina, il tronista spiega di aver voluto dare continuità a ciò che di bello e positivo c’era stato durante la prima esterna. Flavio, così, non nasconde di aver trovato un feeling con la corteggiatrice che, a sua volta, sembra ricambiare l’interesse.

Chi è Federica, dama di Uomini e Donne/ Esce con Alessio Pili Stella ma senza esclusiva