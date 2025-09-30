Tutto su Martina Cardamone, la corteggiatrice di Uomini e Donne che ha già colpito il tronista Flavio Ubirti.
Martina Cardamone, modella originaria di Battipaglia, in Campania, è una delle corteggiatrici di Flavio Ubirti e, tra tutte le ragazze, sembra aver fatto colpo sul tronista di Uomini e Donne. Bellissima e molto determinata, Martina, come si evince dal suo profilo Instagram, è appassionata di avventure, musica e fotografia e pratica abitualmente nuoto. Martina è molto attiva sui social dove pubblica foto dei suoi lavori dai quali traspare la sua indiscutibile bellezza. Per il momento, però, non si sa quanti anni abbia e da quanto tempo sia single.
Nel corso delle precedenti puntate di Uomini e Donne, Martina è riuscita a colpire Flavio Ubirti che l’ha scelta per cominciare ufficialmente la sua avventura sul trono di Uomini e donne. E’ stata lei, infatti, la prima corteggiatrice ad uscire con il tronista che, dopo essersi trovato bene, ha deciso di portarla ancora fuori.
Martina Cardamone e Flavio Ubirti: due esterne consecutive a Uomini e Donne
Nella puntata di Uomini e Donne del 30 settembre 2025, Maria De Filippi torna ad occuparsi del trono classico e ad accomodarsi al centro dello studio sono sia Flavio Ubirti che Cristiana Anania. Flavio, il tronista, rivede la seconda esterna fatta con Martina che, a quanto pare, ha lasciato il segno durante il primo appuntamento.
Quando Maria De Filippi annuncia che è uscito ancora con Martina, il tronista spiega di aver voluto dare continuità a ciò che di bello e positivo c’era stato durante la prima esterna. Flavio, così, non nasconde di aver trovato un feeling con la corteggiatrice che, a sua volta, sembra ricambiare l’interesse.