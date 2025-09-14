Chi è Martina Ceretti: giovane modella e influencer, la 23enne è stata la protagonista di un flirt con Raoul Bova, poi terminato con uno scandalo

Era il luglio del 2025 quando Raoul Bova è finito al centro di un polverone mediatico per via del presunto tradimento perpetrato ai danni della compagna Rocio Munoz Morales, con Martina Ceretti, giovane modella e influencer. La 23enne è stata la protagonista di un flirt con Raoul Bova che avrebbe poi portato alla fine del matrimonio di lui: a rendere note chat e audio è stato Fabrizio Corona al quale sembrerebbe che proprio la giovane abbia consegnato il materiale. Corona ha infatti pubblicato, all’interno del suo podcast “Falsissimo”, il materiale del quale parliamo: vocali, chat private e media vari tra Raoul Bova e Martina Ceretti. Contenuti poi diventati virali sul web per via del suo contenuto: è diventata un vero e proprio trend, ad esempio, la frase “occhi spaccanti” pronunciata da Bova nel mandare il buongiorno alla giovane.

Raoul Bova, sfogo a Verissimo: "Estorsioni e minacce, vissuto un incubo"/ "Rocio? Ecco cosa mi auguro"

Attualmente gli audio di Raoul Bova, rivolti alla Ceretti, sono finiti nelle mani della Procura di Roma che starebbe indagando per tentata estorsione. Mentre Raoul Bova ha visto finire la sua storia con Rocio Munoz Morales, madre delle sue due figlie femmine. L’attore, nel commentare la vicenda di recente, a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere”.

Rocío Muñoz Morales, chi è l'ex compagna di Raoul Bova/ Relazione al capolinea: lo scandalo estivo

Chi è Martina Ceretti: la modella finita nel caos per i messaggi con Raoul Bova

Ad aver aiutato Martina Ceretti a rendere noto il materiale con Raoul Bova sarebbe stato Federico Monzino, un suo spasimante, che ha reso nota la sua mano dietro quanto accaduto. Il pr milanese sarebbe innamorato di Martina e l’avrebbe perciò aiutata. “Voleva diventare famosa” avrebbe detto. Così, Monzino ha girato tutto il materiale a…. Da questa storia, comunque, nessuno ne è uscito vincitore, anzi. Martina Ceretti forse famosa lo è diventata, ma ha dovuto cancellare i suoi profili social dopo lo scandalo.