Martina Colombari è tra le protagoniste della nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini in cui si raccontano storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. Tra le protagoniste c’è anche la bellissima Martina Colombari, ex vincitrice del titolo di Miss Italia e conduttrice televisiva che la scorsa estate ha festeggiato 49 anni! Dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato come a 49 anni è ancora così bella e in forma grazie ad una dieta equilibrata e tanto esercizio fisico. “Lo sappiamo che uno stile di vita sbagliato ti porta a tante patologie, ti porta alla malattia” – ha sottolineato la ex reginetta di bellezza che ha spiegato come condurre una vita sana ed equilibrata sia fondamentale per vivere bene.

Un approccio sano e consapevole alla salute per la Colombari che si è fatta portavoce anche di un messaggio importante sulla prevenzione fondamentale per scoprire la presenza o meno di patologie. “Basterebbe fare un test del DNA, che è come il libretto delle istruzioni del nostro corpo” – ha detto la Colombari sottolineando come questa tipologia di test sono accessibili a tutti.

Martina Colombari vittima di body shaming sui social

L’equilibrio tra benessere e bellezza non è legato solo all’aspetto esteriore secondo Martina Colombari che dalle pagine del Corriere della Sera ha parlato di prevenzione, ma anche di salute. L’eccellente forma fisica della ex Miss Italia è stata spesso oggetto di critiche e commenti sui social dove è stata anche vittima di body shaming per la sua estrema magrezza. Un accanimento a cui la Colombari ha replicato facendo un termine di paragone.

“Un corpo rotondo, robusto viene tollerato; un corpo magro, invece, diventa un cattivo esempio” – ha scritto la conduttrice che è davvero stufa di essere aggredita e giudicata solo per l’aspetto esteriore!

