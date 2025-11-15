Martina De Ioannon, da Temptation Island al trono di Uomini e Donne: chi è la fidanzata di Gianmarco Steri, ospite a Verissimo

Martina De Ioannon è una delle protagoniste più discusse e amate di Uomini e Donne. Nata a Roma nel 1998, Martina ha 27 anni e, prima di diventare un volto noto della TV, lavorava nel celebre locale dei suoi genitori, il ristorante Da Dante, spesso frequentato anche da personaggi famosi, come Simona Ventura, Francesco Totti e Mahmood. Il suo esordio in TV arriva quando decide di partecipare a Temptation Island insieme al fidanzato di allora Raul Dumitras.

È il 2024 e Martina conquista il pubblico grazie alla sua personalità e al racconto di una storia d’amore ormai irreversibilmente in crisi. La storia con Raul infatti giunge al termine, e Martina riceve da Maria De Filippi la proposta per diventare la nuova tronista di Uomini e Donne, proposta che la ragazza accetta. Inizia così un percorso che la renderà ancora più popolare per il pubblico italiano.

Martina De Ioannon, da Uomini e Donne alla storia d’amore con Gianmarco Steri

La sua indecisione tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, i due corteggiatori che Martina ha portato fino alla fine del percorso, tiene incollato il pubblico di Uomini e Donne, che rumoreggia quando la tronista sceglie Ciro. Inizia così una storia d’amore che va avanti per qualche mese, mentre a Gianmarco viene proposto il trono. Anche quest’ultimo arriva a scegliere in studio una persona con la quale iniziare un percorso di coppia nella vita vera, Cristina Ferrara, ma la coppia dura il tempo di un’estate, poi l’annuncio della rottura. Intanto, anche Martina e Ciro si lasciano e, poche settimane dopo, la notizia del riavvicinamento di lei proprio a Gianmarco, fino alla conferma che i due sono ufficialmente una coppia. Oggi Martina De Ioannon è fidanzata con Steri, cosa che ha deciso di ufficializzare anche televisivamente.