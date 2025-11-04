Tutto su Martina De Ioannon che, dopo un duro confronto con Ciro Solimeno a Uomini e Donne, è pronta ad un nuovo inizio con Gianmarco Steri.

Martina De Ioannon torna nello studio di Uomini e Donne per un confronto attesissimo dal pubblico. La 27enne romana che lavora nel ristorante di famiglia e che è legatissima ai genitori e ai tre fratelli, da più di un anno è una delle protagoniste indiscusse delle dinamiche che si sviluppano intorno a Uomini e Donne. Dopo essere tornata single in seguito alla partecipazione a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Raul Dumitras, Martina è diventata la nuova tronista dando vita ad uno dei troni più amati e seguiti degli ultimi anni.

Armando De Ioannon e Micaela Gagliardi: chi sono i genitori di Martina De Ioannon/ La mamma contro Ciro

Per mesi, Martina ha conosciuto Ciro Solimeno e Gianmarco Steri concludendo il percorso scegliendo il primo e spiazzando gran parte del pubblico di Uomini e Donne che si aspettava, invece, la scelta di Gianmarco. Durante la storia con Ciro, Martina ha condiviso tantissime foto e video sui social mostrando i tanti momenti sereni vissuti con Ciro che, tuttavia, sono finiti al termine dell’estate. Con un annuncio sui social, infatti, entrambi hanno annunciato la rottura e, subito dopo, Martina è tornata al centro del gossip per la frequentazione con Gianmarco Steri.

Perché Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono lasciati?/ Verità sul tradimento a Uomini e Donne

Martina De Ioannon: confronto e abbraccio con Ciro Solimeno a Uomini e Donne

La frequentazione con Gianmarco Steri, inizialmente, ha fatto molto discutere il web e portato Maria De Filippi ad organizzare tutti i protagonisti del triangolo. Se durante il primo confronto Martina ha scelto di non presentarsi nello studio di Uomini e Donne per rispetto dei genitori, durante la registrazione del 3 novembre 2025, la De Ioannon si è presentata insieme a Gianmarco Steri confrontandosi con l’ex fidanzato con cui, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, c’è stato anche un abbraccio nella cantina di casa in occasione dell’ultimo incontro.

Chi è Gianmarco Steri, ex tronista Uomini e Donne/ Ritorno di fiamma con Martina e nuovo confronto con Ciro

Durante la registrazione, tuttavia, tra Ciro e Martina non sono mancate pesanti accuse fino all’abbraccio finale che ha messo fine al rapporto tra l’ex tronista e Solimeno. Per Martina, così, può iniziare un nuovo capitolo sentimentale accanto a Gianmarco Steri.