Martina Dotti debutta ad Avanti un Altro: ecco chi è la Bordocampo che fa coppia (approvata da Paolo Bonolis!) con il figlio Davide.

La nuova “Bordcampo” di Avanti un altro è Martina Dotti, pronta, colei che sta facendo impazzire il pubblico per la sua grande autoironia insieme a Paolo Bonolis e a Luca Laurenti. Estremamente a suo agio davanti alle telecamere, la ragazza si sta dimostrando un elemento perfetto per il game show serale di Canale 5. Eppure, non tutti sanno che Martina Dotti fa parte della ‘famiglia’ del conduttore. Ebbene sì! Ecco per quale motivo.

Martina Dotti è la fidanzata del figlio di Paolo Bonolis, Davide, e per via della sua verve e del suo carisma si è dimostrata un’ottima candidata per far parte del famoso programma. Appassionata di sport, la giovane è entrata nel Salottino di Avanti un Altro dove i personaggi più famosi del quiz si ritrovano insieme. Tra loro ci sono Tarzan e Jane, la Cremaschina, l’Indignato e Brasile, i quali hanno da subito conquistato il pubblico Mediaset.

Martina Dotti fidanzata di Davide Bonolis: papà Paolo approva il loro amore?

Martina Dotti e Davide Bonolis sono ormai una coppia ufficiale e vivono la loro relazione alla luce del sole, con foto sui social e nessun bisogno di nascondersi. In particolare, il figlio di Paolo Bonolis la sostiene molto nel suo percorso ad Avanti un altro, e sotto un post della ragazza ha scritto: “Brava piccola“, un messaggio di incoraggiamento in questa nuova avventura insieme al padre. Martina Dotti e il fidanzato pubblicano spesso post romantici nei camerini della trasmissione, e si concedono viaggio e pause piene d’amore. In tutto ciò, Paolo Bonolis approva la relazione: “Però che coppia!“, commenta il conduttore sui social, e pare ci sia tanta sintonia anche con la madre di lui, Sonia Bruganelli.

