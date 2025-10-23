Martina Garghentin e mamma Manuela formano una delle coppie finaliste di Io canto family 2025: insieme per superare le insicurezze.

Nonostante l’ansia e la paura, Martina Garghentin e mamma Manuela sono pronte a salire per l’ultima volta sul palco di Io canto family 2025 per vivere le emozioni della finalissima che hanno conquistato insieme tenendosi per mano. Una sfida, quella di Martina e Manuela che è importante sia per realizzare un sogno della bambina ma anche per infondere forza e coraggio alla madre. Marina e mamma Manuela che hanno lo stesso sorriso come ha sottolineato Michelle Hunziker quando le ha incontrate per raccontare la loro storia al pubblico, infatti, caratterialmente sono molto diverse.

Martina che ha cominciato a cantare sin da quando era piccolissima, oggi è una giovane fanciulla solare, sorridente e con tanta sicurezza nei propri mezzi. Sicurezza che, invece, non ha mamma Manuela sia per una questione caratteriale che per la malattia con cui convive.

Martina Garghentin e Manuela: la malattia della mamma di Io canto family 2025

Durante l’intervista raccontata a Michelle Hunziker per Io canto family 2025, Manuela, la mamma di Martina Garghentin, ha raccontato di essere stata molto ansiosa e insicura. Un’insicurezza che, spesso, ha rappresentato un ostacolo alla realizzazione dei suoi sogni e che la donna temeva di trasmettere anche alla figlia. Una paura che, però, non si è concretizzata perché Manuela è riuscita a crescere Martina come una giovane fanciulla molto sicura.

Manuela, tuttavia, non deve combattere solo contro l’ansia e l’insicurezza ma anche contro la malattia. Da ben 11 anni, infatti, mamma Manuela convive con la malattia. La mamma di Martina, infatti, combatte contro la fibromialgia, una patologia cronica che le provoca dolori fortissimi e che spesso rende difficili anche le normali attività quotidiane.