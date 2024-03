Chi è Martina Giovannini, serale di Amici 2024/ Conquista Malgioglio sin dalla prima esibizione: lo spoiler

Amici 2024, chi é la cantante concorrente al serale Martina Giovannini?

Martina Giovannini é una delle concorrenti del serale di Amici 2024. È allieva di Anna Pettinelli, e insieme ai cantanti Ayle e Lil Jolie e i ballerini Gaia De Martino e Giovanni Tesse compone la squadra capeggiata da Pettinelli e Raimondo Todar. In occasione della prima puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, prevista in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 23 marzo 2024, Martina Giovannini finirà rischio eliminazione, dal momento che la sua squadra di appartenenza finirà al ballottaggio, perdendo ben due manche tra le tre previste nel gioco di Amici 2024.

Martina però sarà anche oggetto di numerosi complimenti da parte della giuria del serale. La sua voce potente e precisa farà breccia nel cuore dei tre volti noti e di Cristiano Malgioglio in modo particolare, stando alle anticipazioni della prima puntata.

Martina di Amici 2024: il primo singolo è firmato da Giordana Angi

La cantante nella scuola ha lanciato il suo primo singolo, Da quando non ho smesso di amarti, ereditato dall’ex Amici Giordana Angi. Tra punti di forza la cantante vanta il talento di una voce potente e cristallina, che difficilmente commette errori. Il punto debole del quale è stata accusata talvolta è non riuscire ad essere sempre espressiva. All’appuntamento col primo serale di Amici 2024 potrebbe essere chiamata al guanto di sfida serale voluto dalla Pettinelli, che la vuole in sfida contro il rivale Mida in una prova sull’intonazione.

La pupilla di Anna Pettinelli vanta un seguito social stimato oltre 20k follower su Instagram e lo scorso anno 2022 conseguiva una laurea in Biotecnologia.











