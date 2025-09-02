Tutto su Martina, la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: seconda esterna consecutiva per il tronista e la ragazza.

Martina è una corteggiatrice di Flavio Ubirti e, sin dal primo incontro, ha colpito il tronista di Uomini e Donne che ha scelto di cominciare a conoscerla. Dopo la prima esterna durante la quale c’è stato un feeling conoscitivo, Flavio e Martina sono usciti insieme anche nella registrazione dell’1 settembre 2025. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la seconda esterna di Martina e Flavio ha avuto come location una piscina. Non un luogo qualsiasi ma un posto molto caro a Martina che, praticando nuovo, si sente totalmente a proprio agio in piscina.

Dopo aver nuotato insieme, il tronista e la corteggiatrice hanno trascorso il tempo restante dell’esterna chiacchierando per conoscersi meglio. Flavio non nasconde di essere realmente interessato a Martina al punto da aver deciso di portare nuovamente lei in esterna preferendola ad altre ragazze perché vuole portare avanti un percorso conoscitivo importante prima di prendere una decisione.

Come svela Lollo Magazine, la corteggiatrice che sta conquistando sempre di più le attenzioni di Flavio Ubirti si chiama Martina Cardamone, è una modella e ha una grande passione per l’arte e la fotografia. Ha un profilo Instagram privato ed è seguita da poco più di 4mila followers. Martina, mora e bellissima, ha colpito subito il tronista che, in studio, durante le registrazioni, ha dichiarato: “Mi ha preso molto di primo acchito”.

L’interesse di Flavio nei confronti di Martina, dunque, sembrerebbe davvero molto forte. Il tronista che ha iniziato con il passo giusto la sua avventura sul trono, si è già sbilanciato e non è da escludere che il primo bacio di Flavio da tronista non arrivi proprio durante un’esterna con Martina. Tuttavia, il trono di Flavio è appena cominciato e, nelle prossime settimane, sicuramente qualcosa cambierà. Arriveranno nuove corteggiatrici in grado di far traballare Flavio?

