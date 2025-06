Chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi? "Per me è la mamma più bella di tutte. Con gli anni ho capito che ha anche un gran coraggio e..."

CHI È MARTINA TESANOVIC? “ORA SEI TU A PROTEGGERE ME, FIGLIA MIA, E…”

Chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi, e cosa sappiamo del rapporto tra le due donne? Questo pomeriggio i riflettori si riaccenderanno sull’attrice romana dato che potremo ascoltarla nel corso dell’intervista concessa a Monica Setta per “Storie di donne al bivio”, il format tutto al femminile che racconta delle svolte nelle vite e le carriere di alcune protagoniste in rosa, celebri e meno, del panorama nostrano. E nella puntata che vede ospite la 64enne conduttrice televisiva capitolina, possiamo parlare della sua unica figlia, di cui non si conosce molto dal momento che non è apparsa troppe volte sul piccolo schermo assieme alla madre. Raccontiamo dunque chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi e del suo ex compagno Branko.

Classe 1995 e primogenita, oltre che unica erede dell’artista capitolina, la ragazza oggi ha appunto 30 anni ed è nata nel corso del matrimonio (il secondo per l’attrice, dopo quello durato pochissimo assieme ad Andrea Busiri Vici) con Branko Tesanovic, apprezzato ballerino e coreografo. Scoprendo qualcosa di più su chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi, dobbiamo ricordare che dopo le prime nozze la diretta interessata si era legata sentimentalmente a questo artista di origini serbe col quale aveva deciso di sposarsi lo stesso anno della nascita di Martina; nel 2010 le loro strade si erano divise e se l’attenzione su papà Branko era scemata, per la bellissima figlia della De Rossi era cresciuta tanto che oggi molti sostengono che le donne siano due gocce d’acqua.

BARBARA DE ROSSI, “GRAZIE A MARTINA SONO USCITA DA UNA RELAZIONE CHE…”

“Nei tuoi occhi rivedo i miei” aveva scritto in un bellissimo post l’attrice, sottolineando lei stessa l’incredibile somiglianza con la giovane donna: infatti, raccontando qualcosa di più su chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi, va subito precisato che la 30enne non ha comunque seguito le orme della madre nel mondo del cinema e della televisione, decidendo invece di intraprendere gli studi universitari in Psicologia ma comunque lavorando anche come modella. Tuttavia non conosciamo molto del suo privato e se al momento abbia un legame sentimentale: le sue apparizioni sul piccolo schermo sono rare e i più attenti forse ricorderanno una comparsata in coppia a “Domenica Live” di Barbara D’Urso. “Mio marito ha con Martina un rapporto meraviglioso” aveva detto la De Rossi parlando del suo terzo consorte, Simone Fratini.

Infatti, a tal proposito, ricordiamo che, non a caso, la 64enne aveva voluto la sua primogenita come testimone delle nozze celebrate nel 2023 a Montevarchi con Fratini. E nello scoprire chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi, colpiscono molto le sue parole a proposito della celebre mamma: “Per me la mamma è la più bella di tutte. Con gli anni ho capito che ha anche un gran coraggio. Lei si augura per me la felicità, libertà di esprimere e scegliere la mia strada” aveva raccontato una volta Martina, auspicando di essere sempre forte come Barbara. “Io sono una mamma estremamente presente, non troppo perché comprendo i giovani”: e in una bella dedica, la De Rossi aveva pure detto che “vederti crescere, diventare donna… Ora sei tu a proteggere me, dolce figlia mia”; parole che acquistano un senso più profondo se si pensa alla confessione dell’attrice, secondo cui è stato grazie a lei che è riuscita a fuggire da una relazione tossica fatta di maltrattamenti: “L’idea di mia figlia è stata una spinta fortissima ad uscire”.