Martina Tesanovic, chi è la figlia di Barbara De Rossi: nata nel 1995 dal suo secondo matrimonio, ha con la mamma un rapporto davvero speciale

Nel 1995 Barbara De Rossi è diventata mamma della sua unica figlia, Martina, nata dall’amore con il coreografo serbo e ballerino Branko Tesanovic. Un grande amore quello per la figlia quello dell’attrice, che l’ha avuta dal matrimonio poi terminato nel 2010 con Branko. Dopo il divorzio della mamma e del papà, Martina è rimasta a vivere con la madre, pur essendo in buoni rapporti con il papà. Per questo non è stato semplice, per lei, accettare il nuovo compagno della mamma, Simone: “Inizialmente Martina, come la figlia di tutti i divorziati, non era felice della mai nuova relazione. Poi con il tempo si è affezionata” ha raccontato.

Barbara De Rossi, chi è: tra tv e cinema/ La malattia: "Ho temuto davvero di avere un brutto male"

Chi è Martina Tesanovic, la figlia di Barbara De Rossi: “Inizialmente non era d’accordo”

Martina Tesanovic, la figlia di Barbara De Rossi, è il grande amore della mamma, che l’ha sempre descritta come una ragazza tosta e decisa, nonostante le difficoltà affrontate nella vita. Dopo il divorzio dei genitori, infatti, Martina ha sofferto particolarmente per poi accettare, seppur molto lentamente, il nuovo compagno della mamma. Ora con Simone e la stessa Barbara forma una famiglia felice. Martina Tesanovic, nonostante il lavoro della mamma, ha scelto di rimanere lontana dai riflettori: ha studiato infatti psicologia e ora lavora nell’ambito della salute mentale.

Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi/ Nozze intime nel 2023: "È un uomo meraviglioso"

“È un amore immenso, un legame per la vita, speciale, indissolubile e viscerale. Se io parlo di Martina, è come se parlassi di me. Lei mi difende. Ho un rapporto splendido con lei” ha raccontato l’attrice romana, che ha avuto la sua unica figlia nel 1995.