Mary Cuzzupè prosegue la sua corsa verso la finale di MasterChef Italia 2025, il più acclamato programma televisivo dedicato alla cucina che vede aspiranti chef mettersi alla prova in un crescendo di sfide fino alla proclamazione del vincitore. Tra le finaliste della quattordicesima edizione c’è anche Mary Cuzzupè, 30 enne nata in Sicilia, ma cresciuta tra l’Italia e la Germania. All’età di 14 anni arriva in Italia dove prosegue la sua carriera di studio fino a diventare una manager di risorse umane. La passione per la cucina scoppia all’improvviso durante la lunga pandemia del Covid-19; Mary si avvicina ai fornelli iniziando un percorso di “rinascita” che l’ha spinta a mettersi in gioco a MasterChef Italia 2025. “Competitiva e determinata” – così si è descritta nel video di presentazione del programma, Mary scopre nel 2023 di essere celiaca e proprio grazie alla sua passione per la cucina ha reinventato il suo stile culinario per adattarlo a nuove esigenze, senza rinunciare ai sapori della tradizione.

Tra i sogni nel cassetto della giovane c’è quello di aprire un eno-bistrot di cui ha già pensato al nome ” L’esaltazione”; un locale dove poter abbinare vini e cocktail a piatti moderni e creative.

Mary Cuzzupè sarà la vincitrice di MasterChef Italia 2025?

Sin dal suo ingresso a MasterChef Italia 2025, Mary Cuzzupè ha conquistato l’attenzione dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per un piatto che ha presentato come simile ad uno del grande chef Massimo Bottura. In realtà per i tre giudici non è stato proprio così, ma alla fine è riuscita ugualmente a conquistare i tre si indispensabili per accedere alla masterclass. Grinta e carattere da vendere, Mary durante il suo percorso a Masterchef si è contraddistinta, a parte per i piatti, anche per il suo carattere che è stato a volte anche criticato sui social.

Durante la semifinale di MasterChef Italia 2025 la concorrente ha vissuto un momento di grande emozione parlando del papà a cui ha dedicato un piatto a base di ostriche chiamato “Dedicato a te”. “È un piatto che dedico a mio padre, abbiamo avuto tanti periodi difficili. Ho sempre avuto paura di mio padre, non sono mai riuscita a guardarlo negli occhi” – ha detto l’aspirante chef ha confessato di aver sempre avuto un rapporto conflittuale con il padre. Non solo, Mary ha anche detto di rivedere in Antonino Cannavacciuolo il suo papà al punto di non riuscire a guardarlo negli occhi facendo dispiacere lo chef: “mi fa dispiacere molto. Potevi dirmelo prima perché io non voglio far paura a nessuno, specialmente a una donna”.

