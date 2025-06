Mary, la sorella di Loredana Cannata, è arrivata a sorpresa all'Isola dei Famosi 2025 per riabbracciarla: cosa succede in diretta su Canale 5

È in arrivo per Loredana Cannata una bellissima sorpresa: all’Isola dei Famosi 2025 è sbarcata sua sorella Mary. Una parte importante della famiglia della naufraga che, tuttavia, è sempre restia a raccontare del suo privato. Non c’è traccia (o quasi), infatti, della presenza di questa sorella nei racconti fatti nelle varie interviste che l’hanno vista protagonista, né Loredana ha parlato di lei in confessionali pubblicati dall’Isola dei Famosi.

Mirko Frezza punge Mario Adinolfi sul peso: “Fisico importante…”/ Veronica Gentili perplessa: “Cosa intendi?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Cannata (@loredana.cannata)

Mary, chi è la sorella di Loredana Cannata che è arrivata all’Isola dei Famosi 2025 per una sorpresa

Sta di fatto che il pubblico potrà finalmente conoscere una parte più personale ed intima di Loredana Cannata attraverso la sorpresa di sua sorella Mary. Non è lei l’unica parente arrivata fino in Honduras per abbracciare il suo caro: Teresanna Pugliese potrebbe avere l’opportunità di riabbracciare suo marito Giovanni Gentile; Omar Fantini potrebbe riabbracciare la sua compagna Zahra, mentre Jey Lillo suo fratello Checco. C’è anche un ultimo parente misterioso che potrebbe tuttavia essere la moglie di Mario Adinolfi.

Silvia Pardolesi, chi è la moglie di Mario Adinolfi? La confessione / "L'Isola? Ho paura per mio marito"