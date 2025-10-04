Chi è Massimiliano Calì, il marito di Francesca Albanese: economista, lavora con la Banca Mondiale. Con la giurista ha avuto due figli

Si chiama Massimiliano Calì il marito di Francesca Albanese, esperta di Medio Oriente, giurista di fama internazionale che da anni collabora con le Nazioni Unite. Francesca, che parla raramente della sua vita privata lasciando sempre che sia il suo lavoro a presentarla, è sposata da anni con Calì, economista di fama mondiale, da sempre attivo nel mondo della finanza e delle banche. Sono pochi i dettagli sul marito di Francesca Albanese, del quale non sappiamo molto se non per quanto riguarda proprio la vita professionale, visto che come la moglie ha un ruolo di spicco nel suo settore. Poche, invece, le informazioni in merito alla sua vita privata, da sempre molto riservata come d’altronde quella di sua moglie.

Sappiamo però che Calì lavora come economista senior per Banca Mondiale: il marito di Francesca Albanese sarebbe arrivo presso la sede della Tunisia. Massimiliano Calì, dopo la laurea in economica, si è specializzato in geografia economica presso la London School of Economics a Londra. Di recente è finito nel dibattito mediatico perché alcuni suoi post contro Israele, ritenuto colpevole di “genocidio”, sono stati ritenuti antisemiti.

Chi è Massimiliano Calì, il marito di Francesca Albanese: “La mia famiglia mi sostiene sempre”

Poche volte Francesca Albanese, studiosa ed esperta di Medio Oriente e della situazione israelo-palestinese, ha parlato della sua vita privata. Sappiamo che con Massimiliano Calì ha due figli ma non è chiaro né quali siano i loro nomi né altri dettagli in merito alla loro vita privata. In una recente intervista a Vanity Fair, però, la giurista e collaboratrice delle Nazioni Unite ha spiegato: “Mia figlia grande, che ora ha 13 anni, capisce la pressione a cui sono sottoposta. Ma ho sempre avuto il sostegno di mio marito e dei miei figli. Senza di loro non ce la farei”. Dunque, dalle parole della Albanese ci arriva qualche altro piccolo dettaglio su quella che è la sua vita.