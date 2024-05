Chi è Massimiliano Carrara, Pechino Express 2024/ Fidanzata e carriera col fratello Damiano negli Usa

Ogni edizione di Pechino Express – grazie all’essenza unica del format – ci permette di conoscere meglio alcuni volti noti che si cimentano nell’esperienza avventurosa, ma anche personalità meno avvezze al mondo dello spettacolo. A quest’ultimo settore appartiene Massimiliano Carrara che, con suo fratello Damiano, è attualmente impegnato nel reality per il team de “I Pasticceri”.

Ma chi è Massimiliano Carrara di Pechino Express 2024? A differenza di suo fratello Damiano – giudice di Bake Off Italia – sono minori le informazioni sul suo conto ma sappiamo bene che anche lui coltiva da sempre una smisurata passione per i fornelli e in particolare per l’arte della pasticceria. Pare infatti che sia stato proprio lui a stimolare il fratello Damiano Carrara a seguire la medesima strada.

Massimiliano Carrara, l’avventura negli Stati Uniti d’America con il fratello Damiano

Insieme, Massimiliano Carrara e suo fratello Damiano Carrara – “I Pasticcieri” a Pechino Express 2024 – hanno girato il mondo aggiornando le proprie conoscenze in termini culinari. Fulcro della loro carriera è stato forse il soggiorno negli Stati Uniti d’America dove hanno inaugurato ben due pasticcerie, le “Carrara’s Pastries” in California. Dal 2012 infatti il concorrente del reality vive stabilmente a Los Angeles per dare seguito ai propri impegni professionali.

Per quanto riguarda la vita privata di Massimiliano Carrara, non essendo un personaggio noto prima della sua esperienza a Pechino Express 2024, le informazioni risultano carenti. Il pasticcere pare abbia una fidanzata della quale non si conosce l’identità e curiosità ulteriori.

