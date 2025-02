Tra i grandi amori di Eleonora Giorgi c’è senza dubbio Massimo Ciavarro, il suo secondo marito, conosciuto sul set di “Sapore di mare 2”: da lui ha avuto il secondo figlio, Paolo Ciavarro, nato nel 1991, mentre il matrimonio tra i due è arrivato due anni più tardi, nel 1993. Il loro rapporto, molto intenso, non è durato quanto i due avrebbero sperato: il divorzio, infatti, è arrivato appena qualche anno dopo, nel 1996. Sarebbero state divergenze tra loro a portare i due a prendere la decisione di lasciarsi, anche se non senza sofferenze da parte di entrambi. Nonostante il rapporto sia terminato ormai da diverso tempo, tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è rimasta un’amicizia importante, un legame che va oltre qualsiasi rottura.

Lui, infatti, è sempre stato al suo fianco nei momenti importanti e soprattutto dopo la scoperta della terribile malattia che ha Eleonora Giorgi. Il tumore al pancreas, infatti, sta avanzando, costringendo l’attrice a fare i conti con le inevitabili conseguenze che ci saranno: “Eleonora è stata mia moglie, una parte fondamentale della mia vita, abbiamo fatto un figlio, niente potrà cancellarla” ha spiegato Massimo Ciavarro parlando con La Stampa qualche tempo fa. In questo periodo così complicato, Massimo non ha mai lasciato da sola Eleonora e a lui l’attrice ha affidato un compito importante: continuare a proteggere loro figlio Paolo e la famiglia che ha creato, anche quando lei non ci sarà più.

Chi è Massimo Ciavarro, l’ex marito di Eleonora Giorgi conosciuto sul set: “Mi è sempre stato vicino”

Massimo Ciavarro, nonostante non stia con Eleonora Giorgi ormai da quasi trent’anni, non ha mai lasciato sola la sua ex moglie nel momento difficile della malattia, che si è trovata ad affrontare senza avvisi. Un dolore immenso per lei e per i suoi figli che però è stato mitigato proprio dalla presenza dell’attore, suo ex marito. È stato con lei in ogni momento, anche dopo l’operazione, dormendo con lei per non lasciarla da sola. “Con questa vicenda del tumore, è successo che Ciavarro, uomo basico e molto riservato, abbia deciso di correre a Roma per starmi accanto” ha rivelato Eleonora. Un gesto veramente apprezzabile da parte di Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi.