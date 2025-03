CHI È MASSIMO CIAVARRO? IL PRIMO INCONTRO, “ERO IMBARAZZATO MA LEI…”

Chi è Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi, e come ricorda oggi l’attore la madre di suo figlio, nonché collega conosciuta proprio su un set cinematografico? Questo pomeriggio, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, torneranno ospiti Andrea Rizzoli e il fratello Paolo Ciavarro, figlio del 67enne attore capitolino, per ricordare la madre morta il 3 marzo scorso: e l’ospitata dei due uomini, avuti dall’artista capitolina nel corso di due diverse storie d’amore, è anche l’occasione per tracciare un breve ritratto del suo secondo marito e di una liaison che non si è mai davvero interrotta, nonostante il divorzio e percorsi di vita diversi. Raccontiamo dunque chi è Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi, e di come i due attori si sono conosciuti.

Per scoprire qualcosa di più su chi è Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi, possiamo riavvolgere velocemente il nastro dei ricordi e tornare a quei ruggenti e vivaci Anni Ottanta, soprattutto dal punto di vista cinematografico e dell’edonismo che trovava una sua valvola di sfogo sul grande schermo. Classe 1957 e fattosi notare agli inizi soprattutto nei fotoromanzi destinati alpubblico femminile, Massimo Ciavarro era diventato un volto noto nelle commedie all’italiana a partire dalla seconda metà degli Anni Settanta per poi recitare in diverse produzioni diventare col tempo dei veri e propri ‘cult’ del genere e col padre di Paolo a interpretare spesso il ruolo del ragazzo che fa breccia nel cuore delle donne. E proprio sul set di “Sapore di mare 2” (1983) aveva conosciuto Eleonora Giorgi, per un amore esploso subito che l’avrebbe portato pure a diventare genitore.

ELEONORA GIORGI, L’ADDIO A CIAVARRO: “L’UOMO TI METTE SU UNO SCAFFALE E…”

Guardando alla carriera e gli amori dell’attore oggi 67enne e a chi è Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi, possiamo ricordare che il diretto interessato era stato pure per un periodo lontano dal mondo del cinema, a cui era tornato grazie proprio alla moglie in veste di attore e poi anche produttore cinematografico in coppia con lei. “Lei non la conoscevo, ma avevo visto alcune sue foto. Mi piaceva tanto ma ero imbarazzatissimo” aveva raccontao Ciavarro a proposito del loro incontro, rimarcando il fatto che a colpirlo erano state soprattutto le parole della collega e i consigli che gli diede. Uscita dal traumatico divorzio con Angelo Rizzoli e lo scandalo che lo aveva coinvolto, la Giorgi decise di tenere un basso profilo con lui e le nozze arrivarono solo dieci anni dopo, nel 1993.

Nel nostro racconto di chi è Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi, mancano ancora due tasselli: il primo è la nascita del loro unico figlio Paolo, arrivato due anni prima delle nozze e cinque del loro divorzio; l’altro è la sua vicinanza all’ex moglie durante la malattia tanto da esserle rimasto accanto fino al termine della vita. “Lui era con lei fino alla fine. Ha chiamato lui i figli che sono andati dalla madre negli ultimi istanti della sua vita” raccontano le cronache, a testimonianza di un amore a suo modo indissolubile. “Tra noi è finita perché gli uomini dopo un po’ tendono a darti per scontata e a metterti su uno scaffale” disse di lui Eleonora anche se per Massimo l’addio fu molto sofferto, come ammesso tempo fa: “La nostra separazione è stata molto dolorosa (…) Ci ho messo del tempo per riprendermi e sono stato parecchio male”.