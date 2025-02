Massimo Giletti, nato a Torino nel 1962, è uno dei giornalisti e conduttori più noti della televisione italiana. Dopo aver esordito nel 1988 nella redazione di “Mixer” già negli anni successivi, non ancora trentenne, è arrivato a raggiungere importanti traguardi professionali, conducendo programmi come “Mattina in famiglia”, “Mezzogiorno in famiglia” e altre trasmissioni Rai che hanno avuto un grande risalto negli anni. È stato poi il volto e la mente dietro il programma “L’Arena” dal 2004 e il 2017, anno in cui è avvenuta la separazione dalla Rai: Massimo Giletti è infatti passato a La7 dove ha cominciato a condurre un programma sulla falsariga del precedente, dal titolo “Non è l’Arena”. Dal 2024 è tornato però in Rai con nuovi programmi.

Prima di dedicarsi al mondo del giornalismo e della tv, Massimo Giletti ha studiato al liceo classico Massimo d’Azeglio di Torino per poi laurearsi in giurisprudenza con il massimo dei voti. Dopo aver vissuto per qualche anno a Londra e aver lavorato nell’azienda di famiglia, ha deciso di intraprendere la strada del giornalismo, iniziando appunto con le prime collaborazioni che si sono rivelate fin da subito redditizie. Per Giletti è così arrivato il momento di lasciare Torino per trasferirsi a Roma, dove ha cominciato la sua carriera in Rai come conduttore. Negli ultimi anni si è dedicato anche al mondo della Rai, arrivando a condurre dal 2020 un programma in onda su RTL 102.5.

Massimo Giletti, chi è: dal 2020 vive sotto scorta

Massimo Giletti nel 2020 ha condotto un’inchiesta sulla scarcerazione di diversi mafiosi durante la pandemia da Covid-19. Per questa ragione ha ricevuto minacce dal boss Filippo Graviano, legato a Cosa Nostra. La magistratura ha deciso allora di metterlo sotto scorta. “Ho una scorta, vivo in una situazione complessa che è peggiorata negli anni. Ma ho visto ragazzi, giovani giornalisti che per 20 euro ad articolo rischiano la vita. La domanda è perché in questo Paese chi fa inchiesta è sotto scorta? Non va bene” ha affermato Massimo Giletti di recente.