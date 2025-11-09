Massimo Gramellini: dalla separazione dalla prima moglie alla famiglia con Simona Sparaco e la nascita del figlio Tommaso.

Tutti conosciamo Massimo Gramellini sia per i suoi libri che per la sua bravura in ambito giornalistico. Conosciuto per il suo sguardo diretto sulla società di oggi, riesce sempre ad esprimersi in maniera sensibile e profonda, risultando spesso commovente. Oggi lo conosciamo meglio attraverso la sua vita privata, andando a scoprire chi è la moglie Simona Sparaco e il divorzio dalla prima consorte Maria Laura Rodotà.

Nato nel 1960, il giornalista ha sposato la figlia di Stefano Rodotà nel 1993 e i due hanno lavorato insieme nell’ambito dell’informazione. Purtroppo, nel 1998 hanno deciso di separarsi definitivamente per cause che non sono mai state rese note al pubblico. In seguito, Massimo Gramellini è convolato a nozze con Elisa Galletta, famosa doppiatrice italiana, ma anche con lei la relazione è durata poco e i due non hanno mai avuto figli.

Massimo Gramellini e il suo rapporto con la fede

Dopo la separazione Massimo Gramellini si innamora perdutamente di quella che oggi è la sua attuale moglie, Simona Sparaco. Anche lei lavora nel mondo della scrittura, e da subito hanno capiti di essere fatti l’uno per l’altra grazie alla forte sintonia sul piano intellettuale. Nel 2019 nasce il primo figlio di Massimo, Tommaso, una svolta incredibile nella vita dello scrittore.

Massimo Gramellini e Simona Sparaco sono una famiglia allargata dato che lei ha avuto un figlio di nome Diego con il precedente marito, e come succede alle persone mature e intelligenti, nella loro storia vige l’amore e il rispetto reciproco. Il giornalista non ha mai amato parlare troppo della sua vita privata, e poche volte si è confidato sul piano personale, eppure si è sempre definito credente, con un rapporto particolare con la fede che si evince anche nei suoi libri dove alcuni temi sono trattati con grande delicatezza e profondità.

