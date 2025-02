Chi è Massimo Ranieri e una carriera musicale iniziata davvero giovanissimo

Massimo Ranieri presenzia al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Tra le mani un cuore, il ritorno del grande artista all’Ariston. Massimo Ranieri è un’artista che ha fatto la storia della musica napoletana e italiana e ha ottenuto grandissimi risultati, una carriera che lo ha visto protagonista in più campi. Conosciamo meglio ancora una volta questo artista.

Massimo Ranieri, chi è la misteriosa compagna più giovane di quindici anni?/ "Si chiama Serena..."

Massimo Ranieri nasce a Napoli il 3 Maggio 1951 ma il suo è un nome d’arte, il vero nome è Giovanni Calone. Ha una famiglia numerosa, è il quinto di otto figli e inizia a lavorare come barista e fattorino fin da bambino praticamente; lo notano quando ha solo 13 anni e la sua è una carriera molto longeva tra musica, cinema e teatro.

"Tra le mani un cuore" testo completo canzone Massimo Ranieri Sanremo 2025/ Significato: la fine di un amore

Nel corso della sua vita il cantante ha avuto varie relazioni ma ha sempre mantenuto una grande privacy, provando a tenere riserbo e a non far trapelare informazioni sulla sua vita privata. Ciò nonostante sappiamo che Massimo è stata legato per tanti anni con Franca Sebastiani, cantante che cantava sotto lo pseudonimo di ‘Franchina’ e che poi si è dedicata alla scrittura e al giornalismo.

Massimo Ranieri, la riappacificazione con la figlia e come è andata la canzone a Sanremo

Massimo Ranieri ha avuto proprio con Franca l’unica figlia, Cristiana Calone, donna che ha riconosciuto solo dopo anni e nello specifico nel 1997. L’artista ha presentato la figlia alla stampa ed ha spiegato di aver rimpianto molto questa scelta negli anni e di esser stato ‘fregato’ dalle pressioni dei discografici, una versione che ha confermato poi anche Franca Sebastiani.

Perchè Massimo Ranieri ha un occhio rosso a Sanremo 2025? Parlano i medici/ "Emorragia, sangue nella..."

I due erano molto legati e secondo alcuni risiede proprio nel mancato riconoscimento della figlia il motivo della rottura tra i due. Non si conosce ora se Massimo Ranieri abbia una compagna o meno, lui mantiene stretto riserbo sulla sua vita privata. Per quel riguarda la canzone Tra le Mani un Cuore, una canzone che non ha particolarmente spiccato e che forse solo Massimo è riuscito a elevare con la sua voce.

Tra le Mani un cuore è una canzone che non rappresenterà sicuramente uno dei brani principali di Massimo Ranieri, una canzone piuttosto giovanile ma forse inadatta ad una voce come quella del quasi 74enne cantante che ha comunque elevato con un’ottima prestazione canora.